Sản phẩm giảm cân có tác dụng xấu không được nhập vào VN

Theo Hồng Hải (Dân trí)

Theo đó, FDA và Công ty Bethel Nutritional Consuling, Inc, New York có thông báo về việc đang tiến hành thu hồi ba lô sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giảm cân, cai nghiện, ổn định tuyến tiền liệt, giảm cholesterol, tăng cường sinh lực, bao gồm: Bethe 30 (l« SX: 120514, HD: 12/5/2014), Bethel Advance (l« SX: 10092011, HD: 2014, Quick Thin l« SX: 1003211, HD: 10/2014).Cục Quản lý Dược cho biết, Cục không cấp phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các sản phẩm trên tại Việt Nam.Trong các sản phẩm này có chứa hoạt chất Phenolphtalein. Tại Việt Nam, hoạt chất này thuộc Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người. Ngoài ra, từ tháng 4/2011, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng đã quyết định rút số đăng ký của tất cả các thuốc có hoạt chất này ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số lưu hành trên thị trường.Tại Mỹ, FDA cũng không công nhận các sản phẩm trên là thuốc. Nguyên nhân thu hồi là do các sản phẩm này có chứa Sibutramine và Phenolphtalein là các hoạt chất có nhiêu tác dụng không mong muốn. Như Sibutramine làm tăng huyết áp, nhịp tim, có thể tương tác với thuốc khác gây ra những tác dụng đe dọa đến tính mạng. Hoạt chất Phenolphatalein gây nhịp tim không ổn định, co thắt cơ, ung thư, rối loạn dạ dày…