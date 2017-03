Sản phụ 14 tuổi nguy kịch vì... viêm răng

BS Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (BV Bệnh nhiệt đới TƯ) cho biết, khoa đang điều trị cho một sản phụ còn rất trẻ (14 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La) bị nhiễm trùng máu nặng mà nguyên nhân là từ ổ áp xe viêm chân răng khi mang thai.



Sản phụ này là em Mùa Thị Nhu (thôn Tà Số, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La) nhập viện ngày 21/12 trong tình trạng nguy kịch bởi có nhiều ổ nhiễm trùng trong cơ thể.



BS Cấp cho biết, theo bệnh án chuyển đến thì khi mang thai ở tuần 30 bệnh nhân có hiện tượng đau răng hàm và viêm ổ chân răng, sau đó thì sốt liên tục và rét run nhưng vẫn tự điều trị ở nhà. Mãi đến khi có dấu hiệu đau bụng gia đình mới đưa tới viện Mộc Châu hôm 21/12 và bệnh nhân chuyển dạ sinh non một bé gái 1,2kg. Bé gái được chăm sóc, theo dõi tại viện rồi đưa về quê bú nhờ (nay đã tử vong), còn mẹ được chuyển thẳng lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ.



“Khi nhập viện, tình trạng nhiễm trùng huyết của bệnh nhân rất nặng nề do có nhiều ổ di bệnh nhiễm trùng ở nhiều vị trí, trong đó ổ nhiễm trùng trong lồng ngực là nguy hiểm nhất. Sau khi được mổ dẫn lưu ổ nhiễm trùng bệnh nhân đang được điều trị tích cực bằng kháng sinh, xu hướng phục hồi tốt lên. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang phải thở máy và theo dõi điều trị tích cực”, BS Nguyễn Trung Cấp đánh giá.



BS Cấp khuyến cáo, với những tổn thương áp xe gây viêm, có mủ mọi người không nên chủ quan bởi vi khuẩn từ các thương tổn này có thể xâm nhập đường máu gây nhiễm trùng huyết nặng nề. Như bệnh nhân này, chỉ từ viêm ổ chân răng đã dẫn đến nhiễm trùng máu, sinh non, điều trị đã gần 20 ngày mà vẫn chưa dứt điểm. Dự kiến, bệnh nhân còn phải tiếp tục điều trị thêm bằng kháng sinh kết hợp hút đờm mủ vì ổ nhiễm trùng vẫn chưa lành lặn, vẫn ra dịch và mủ.

Vì thế, khi có các thương tổn trên da, cơ thể gây áp xe, mủ cần được đến viện để điều trị dứt điểm, tránh nguy cơ gây hậu quả đáng tiếc như trường hợp trên.



Theo Dân trí