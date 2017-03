Sản phụ thiệt mạng sau đặt thuốc sinh thai chết lưu

Sản phụ tử vong sáng 1/11 tại khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện chờ sinh. Trước đó bác sĩ thăm khám chẩn đoán thai chết lưu nên chỉ định đặt thuốc kích thích tử cung để sinh thường, không can thiệp ngoại khoa.



Vài giờ sau chị Trinh có dấu hiệu vỡ nước ối nhưng chưa kịp sinh đã tắt thở.Trao đổi cùng VnExpress.net, chồng sản phụ nói rằng khi bác sĩ chẩn đoán thai chết lưu, anh đề nghị làm thủ tục mổ lấy thai để cứu mẹ nhưng không được chấp thuận. Do đó gia đình bức xúc đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong.



Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Ngọc Diệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho biết đã đề nghị công an giám định để xác định nguyên nhân sản phụ 37 tuổi tử vong. Theo bác sĩ Diệp, chỉ định đặt thuốc của bác sĩ sản khoa đối với trường hợp chị Trinh là không sai. Sau khi thuốc gây kích thích tử cung, sản phụ vỡ nước ối để sinh.



Nguyên nhân chị Trinh qua đời có thể do nước ối gây thuyên tắc mạch phổi.



