Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo lời gia đình nạn nhân, khoảng 8h cùng ngày sau khi chị Trang sinh (sinh mổ theo chỉ định của bác sỹ), thì đến trưa bác sỹ gọi người nhà vào phòng bệnh vì sản phụ rất yếu. Lúc này bác sỹ thực hiện phương pháp hồi sức cấp cứu nhưng theo người nhà có thể sản phụ đã tử vong trước đó vì cơ thể đã tím tái. Đến khoảng hơn 14h thì sản phụ Trang tử vong.



Chồng chị Trang cho biết, bệnh viện giải thích chị Trang tử vong không thuyết phục khi thì bảo do bị tắc mạch máu não, khi thì do xuất huyết nội hoặc vỡ mạch máu não. Gia đình nạn nhân hết sức bức xúc và đã đề nghị sự giúp đỡ của cơ quan công an.



Công an phường 7, quận Bình Thạnh cho biết sẽ trưng cầu giám định pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

(Theo VOV)