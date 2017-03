Sản phụ vượt cạn nhưng... không có thai nhi

Vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 22.12, người nhà đưa “sản phụ” Nguyễn Thị L. (37 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh) nhập viện để thực hiện cuộc vượt cạn giống như bao người phụ nữ khác khi đến kỳ sinh nở. Bác sĩ Quang và 3 hộ sinh đã nhanh chóng tiếp nhận ca sinh nói trên và cho sản phụ nhập viện. Nhưng vào thời điểm chuẩn bị “lâm bồn”, kíp trực tá hỏa khi phát hiện chẳng hề có thai nhi nào trong bụng sản phụ cả.

Hộ lý 17 năm trong nghề Nguyễn Thị Yến kể lại rằng: “Tôi là người trong nghề, nhìn qua tôi cũng tưởng là chị L. đã mang thai chừng 8, 9 tháng... Nhưng khi kiểm tra không có cực thai và cũng không nghe được tim thai...”.

Gia đình sản phụ L. lúc đó vẫn giấu giếm chưa khai sự thật mà yêu cầu được chẩn đoán kỹ lưỡng và đi siêu âm. Khi nhận được kết quả cuối cùng là không có thai nhi, thì chị L. cùng gia đình mới vỡ òa trong thất vọng đau khổ...

Hộ lý Yến cho biết người nhà của “sản phụ” L. có kể sơ rằng: Chị L. và chồng là nông dân chất phác, bị hiếm muộn. Gia đình đã làm đủ mọi cách để có một đứa con, bất kể bằng cách nào. Chị L. và chồng đã lặn lội vào tận một địa điểm gần TP.HCM (có người nói là Đồng Nai) để xin một đứa con theo một phương pháp thần bí. Gia đình đã tốn nhiều công sức, tiền của, thời gian để thờ tự, đi lại. Và kết quả là cái bụng của chị L. đã to ra thấy rõ. Còn vì sao bụng chị L. to ra thì đến các người trong nghề như bác sĩ Quang và chị hộ lý Yến không sao giải thích được, phần do chị L. không nói rõ có sử dụng thuốc hay ăn uống gì khác lạ không.

Từ ngày có bụng, theo sự chỉ đạo của “thầy”, chị L. không được đi khám thai, không được đi siêu âm chỉ được phép đến bệnh viện khi nào chuẩn bị sinh (điều kỳ quặc mà gia đình không chịu tìm hiểu là trong thời gian mang thai kinh nguyệt chị L. vẫn đều đặn...). Vợ chồng chị đã một mực tin theo lời “thầy” cho đến lúc nhập viện.

Hiện nay, vì quá mong muốn có một đứa con nên nhiều cặp vợ chồng đã chấp nhận “vái tứ phương”, kể cả muốn có con như cách của chị L. Nhiều người cũng đồn thổi rất nhiều về phương pháp sinh con thần bí này. Nhưng “cuộc vượt cạn bất thành” của chị L. là bài học cho những cặp vợ chồng đáng thương sớm tỉnh ngộ.

Theo Nguyễn Phúc (TNO)