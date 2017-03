Sản xuất gia vị không đảm bảo vệ sinh

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Vĩnh Cửu tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gia vị Việt Trung Hoa (số 27, ấp Bình Trung, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu) do ông Nguyễn Thành Công (ngụ Đồng Nai) làm chủ.

Lực lượng công an phát hiện tại khu vực sản xuất, đóng gói và kho chứa có khoảng 1 tấn hàng thành phẩm, trong đó có 500 gói gia vị lẩu Thái, nấu bò kho đã quá hạn sử dụng ghi tên nhãn bao bì và 40 kg bột để làm gia vị. Ngoài ra, PC49 còn phát hiện tại kho nguyên liệu có 6 can nhựa loại 25 kg/can chứa dầu ăn, 3 kg bột ớt, 50 kg bột cà ri và ngũ vị hương. PC49 tiến hành lập biên bản hành chính vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, xả nước thải và các chất thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài không đúng quy định. Đồng thời niêm phong 4 mẫu gồm nguyên liệu và gia vị để xử lý. Theo Kim Cương (TNO)