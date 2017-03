Sản xuất thuốc trị khỏi bệnh viêm gan C

Dược phẩm này mang tên Profetal và đã được cấp bằng sáng chế. Dự kiến trong năm 2012, Profetal sẽ xuất hiện tại các cửa hàng dược phẩm.



Ông Alexander Petrov, Giám đốc Xí nghiệp dược phẩm Ural - nơi nghiên cứu Profetal, cho biết dược chất chính của thuốc này là alpha-fetoprotein, một loại protein đặc biệt được sinh ra trong cơ thể người phụ nữ chỉ vào một giai đoạn nhất định.



Tính năng này được các nhà khoa học nghiên cứu trong một thời gian dài và lưu ý rằng đây có thể là một loại thuốc hiệu quả trong điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh tự miễn dịch và virus.



Cơ chế hoạt động của alpha-fetoprotein là chúng xâm nhập vào tế bào nơi đang có virus và tiêu diệt virus trong máu. Tiếp theo, thuốc kháng virus hoàn toàn loại bỏ các tác nhân gây bệnh viêm gan C. Kết quả là, chỉ sau một tháng bệnh nhân khỏi bệnh.



Theo TTXVN, hiệu quả mà các bác sĩ Nga đạt được với loại thuốc này lớn hơn nhiều lần so với các thuốc thông thường chống bệnh viêm gan C. Đợt điều trị với thuốc thông thường kéo dài một năm và mới chỉ loại bỏ các triệu chứng chứ không phải chữa khỏi căn bệnh này.



Trong khi đó, việc sử dụng Profetal làm mức độ kháng thể trong máu của bệnh nhân giảm xuống hàng chục lần, giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn. Chi phí chữa trị cũng giảm mạnh.



Ngoài ra, Profetal cũng có thể được sử dụng để điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.



Hiện các nhà khoa học đang trong giai đoạn đầu nghiên cứu khả năng điều trị bệnh trên của Profetal và đã ghi nhận những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu sâu hơn để khẳng định công dụng của Profetal trong điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Theo B.T.Th (NLĐ)