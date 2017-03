Sáng ngủ dậy khó mở mắt

Quốc An (TP.HCM)



phụ trách phòng khám Mắt bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: Tình trạng như bạn mô tả trong nhãn khoa gọi là Pinguecula, là tình trạng thoái hoá mô đàn hồi của kết mạc, thường xuất hiện ở vùng kết mạc nhãn cầu vùng khe mi, ở hai bên giác mạc (tròng đen), là một tăng sinh lành tính, kết mạc dày lên kèm nhiều mạch máu đôi khi bị sừng hoá bề mặt.Tổn thương tiến triển rất chậm, không ảnh hưởng chức năng mắt do đó không cần điều trị hoặc có thể nhỏ nước mắt nhân tạo để giảm kích thích. Vì lý do thẩm mỹ hoặc đôi khi do kích thích nhiều, thường xuyên thì có thể phẫu thuật cắt bỏ. Bạn nên đến bệnh viện khám mắt, để được tư vấn cụ thể nên dùng thuốc hoặc phẫu thuật.