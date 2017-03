Bác sĩ đang cho bài tập kiểm tra đối với một người cai rượu - Ảnh: H.Minh



Rối loạn nhận thức

Phải quyết tâm

Anh N.C.C, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Tâm thần TP.HCM ngày 30.10 với các triệu chứng hoảng loạn, không nhận ra người thân, tay chân run, đổ mồ hôi. Qua thăm khám và tìm hiểu bệnh sử, các bác sĩ của khoa Nam, BV Tâm thần TP.HCM kết luận bệnh nhân bị sảng rượu.Anh C. uống rượu từ năm 15 tuổi, và thường uống vào sáng sớm. Thói quen đó đã khiến C. mắc bệnh xơ gan, phải chữa ở BV Bệnh nhiệt đới cách đây 2 tháng. Nhưng, sau khi xuất viện C. lại tiếp tục uống rượu đều đều. Và rồi, khi C. lên TP.HCM kiếm việc làm, chỉ 2 ngày sau do thiếu rượu nên C. lâm vào trạng thái không ngủ được, tay chân run lập cập, ảo giác, hoang tưởng...BV Tâm thần TP.HCM thường tiếp nhận những trường hợp như C. Mới đây, BV nhận một người đàn ông 40 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng, ông này đang nuôi con bệnh ở BV Nhi Đồng 1, vì 2 ngày không uống rượu nên có biểu hiện kích động, thậm chí ông còn leo lên lan can định nhảy lầu, may mà bảo vệ BV kịp giữ lại và đưa đến BV Tâm thần.Theo bác sĩ Nguyễn Thế Hùng, khoa Nam BV Tâm thần TP.HCM, hiện tượng sảng rượu chiếm khoảng 20% những trường hợp vào cấp cứu tại khoa này. Hiện tượng này hay xảy ra với những người nghiện rượu lâu năm, nay vì một lý do nào đó mà phải ngưng rượu hoặc giảm lượng rượu đột ngột. Sảng rượu xuất hiện từ 2 đến 5 ngày sau hội chứng cai rượu.Biểu hiện thấy rõ của bệnh nhân sảng rượu là rối loạn ý thức. Trong cơn sảng rượu, người bệnh thường thấy những hình ảnh ghê rợn, ma quái, cây cối, rắn rết, sâu bọ, sợ có người muốn làm hại mình... khiến họ lâm vào lo âu và có những hành vi gây nguy hiểm đến bản thân và người xung quanh. Người sảng rượu thường bị run, đổ mồ hôi nhiều, mạch nhanh, huyết áp tăng, ăn uống kém... Nếu tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến trụy tim mạch và tử vong.Những người điều trị sảng rượu thường suy dinh dưỡng. Để giải quyết triệu chứng phải bù nước và điện giải, nâng thể trạng, bổ sung vitamin cho bệnh nhân và tầm soát các bệnh lý nội khoa. Việc điều trị phải kết hợp giữa dùng thuốc và liệu pháp tâm lý.Thời gian điều trị sảng rượu thường kéo dài 1-2 tuần, tùy từng trường hợp. “Khi cơn sảng rượu dứt, thì người nghiện rượu cần phải bỏ rượu mới mong “diệt” sảng triệt để. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của người bệnh. Vì nghiện rượu nặng nên việc bỏ rượu để chữa bệnh cũng rất khó, do đó, gia đình cần động viên, giúp đỡ và cứng rắn khuyên bảo để giúp người cai rượu “đoạn tuyệt” với rượu”, bác sĩ Hùng nói.Theo Hà Minh (TNO)