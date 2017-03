Sao con tôi đột ngột tử vong?

Nguyễn Thanh Sơn (Q.Thủ Đức, TP.HCM)



Theo THÙY DƯƠNG (TTO) ghi

Sau khi truyền dịch, tình hình của cháu xấu đi, lúc mê lúc tỉnh. Các bác sĩ đưa cháu đi chụp X-quang và nói cháu bị tim lớn hơn bình thường. Khoảng ba giờ sau khi thấy cháu quằn quại hơn, bác sĩ mới kêu gia đình chúng tôi đưa cháu đi thử máu và nói cháu bị ung thư máu.Sau đó, bác sĩ kê đơn thuốc kêu gia đình đi mua và đưa lại cho bác sĩ. Đến 23g30 cùng ngày, bác sĩ báo cho gia đình biết tim cháu đã ngừng đập. Đến hôm nay gia đình cũng không biết cháu tử vong do nguyên nhân gì?(giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM) trả lời:- Cháu Nguyễn Tố Quyên được người nhà đưa đến khoa khám bệnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới lúc 9g ngày 7-8-2013 trong tình trạng đã bệnh 12 ngày với triệu chứng mệt, ăn kém, hay ói và qua điều trị tại một bệnh viện khác trước đó với chẩn đoán viêm amiđan và ở một phòng khám tư nhân...Tại khoa khám bệnh, bác sĩ thấy cháu tỉnh, đừ, mạch nhẹ 140 lần/phút, huyết áp không đo được, thở nhanh 56 lần/phút nên chỉ định nhập thẳng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em. Tại khoa này bé đừ, vã mồ hôi lạnh, da niêm nhạt, tím nhẹ đầu chi, gan to, lách to. Mạch nhẹ gần như không bắt được (155 lần/phút). Huyết áp chỉ nghe được tâm thu 90/0 mmHg, nhịp thở 40 lần/phút. Cháu được chẩn đoán theo dõi sốc nhiễm trùng và được hồi sức tích cực... 10g20 ngày 7-8 cháu tỉnh, còn thở nhanh 50 lần/phút, mạch nhẹ 150 lần/phút, huyết áp 90/80 mmHg, được sử dụng thêm kháng sinh truyền tĩnh mạch Ceftriaxone và Amikacin, tiếp tục thuốc vận mạch.Khoảng 11g45, bác sĩ trưởng khoa Phan Tứ Quý mời cha mẹ bệnh nhi để giải thích là có khả năng cháu viêm cơ tim căn cứ qua việc thăm khám và kết quả X-quang. Còn việc chẩn đoán chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm thêm và bác sĩ có giải thích tình trạng tim của bé hoạt động được nhờ thuốc trợ tim và có tiên lượng tử vong rất cao.Lúc 14g30 có kết quả công thức máu cho thấy cháu bị bệnh bạch cầu mãn tính (một loại ung thư tế bào máu) và được chẩn đoán theo dõi sốc tim/bệnh bạch cầu mãn tính. Bệnh viện tổ chức hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1 và bác sĩ chuyên khoa huyết học Bệnh viện Truyền máu - huyết học.Khoảng 15g30, bác sĩ chuyên khoa tim mạch đồng ý với chẩn đoán viêm cơ tim/bạch cầu mãn và phương pháp điều trị tại khoa, đồng thời giải thích với mẹ bé về bệnh viêm cơ tim của cháu có nguy cơ gây ngưng tim và tử vong cao. Lúc 18g, bác sĩ chuyên khoa huyết học cũng đồng ý với chẩn đoán của bệnh viện, cho y lệnh điều trị thêm và có giải thích tình trạng bệnh của cháu cho bà ngoại là bệnh bạch cầu mãn dòng tủy (ung thư máu) có thể gây tắc mạch dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.Cháu tiếp tục được hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện. Cháu bứt rứt, thở rất nhanh, suy hô hấp, hạ kali máu. 23g45 ngày 7-8 cháu được đặt nội khí quản, bóp bóng giúp thở nhưng tình trạng xấu hơn như mạch nhẹ, huyết áp hạ thấp 43/20 mmHg, SpO2 80%, đồng tử giãn và mất phản xạ ánh sáng. 0g20 ngày 8-8, cha bệnh nhân xin bác sĩ trực cho xuất viện, đưa cháu về nhà.Như vậy, trong thời gian ngắn bệnh viện đã hội chẩn với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhi và huyết học để xác định được tình trạng bệnh của bệnh nhi nhưng do bệnh quá nặng, có nhiều bệnh phối hợp nên dù đã cố gắng hết sức bác sĩ cũng không thể cứu chữa được bệnh nhi.