Sao lại thức sớm hơn gà?

Nhưng nếu tưởng chỉ vì quá stress nên đêm biến thành ngày thì lầm! Nhiều bà đang là nạn nhân của một tình trạng nghịch lý khi muốn chợp mắt quên đời. Đó là nạn nhân tuy không khó ngủ, thậm chí nhiều khi dễ ngủ là khác nhưng chưa quá canh hai bỗng thức giấc rồi trăn trở đến gần sáng. Éo le hơn nữa là khi sắp trở vào ngủ lại là lúc phải ngồi dậy vì nhiều việc đang chờ bà xử lý. Hậu quả là nạn nhân sáng nào cũng mệt mỏi cứ như kéo cày suốt đêm. Có giỏi chịu đựng cách mấy ly nước sớm muộn cũng tràn vì giọt nước không đâu.

Thông thường, mất ngủ theo kiểu đang ngon ở bỗng gãy gánh giữa đường là hậu quả của một căn bệnh nào khác, như trầm uất, bệnh tim, bệnh thận. Nhưng trong nhiều trường họp mất ngủ, như vừa mô tả, lại không do bệnh nào hết mà chỉ là hậu quả rất bình thường, dù là với người bệnh thì bất thường, trong một giai đoạn muốn tránh cũng không được của phận má hồng. Đó là thời kỳ mãn kinh!

Tác động, nói đúng hơn, tác hại của tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ tính khiến chiếc đồng hồ sinh học trong cơ thể bỗng chạy trật giờ. Não bộ khi đó ghi nhận đêm dài chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ! Hậu quả là nạn nhân bị đánh thức lúc nửa đêm vì não diễn dịch trật lất là trời đã sáng dù gà chưa hề gáy. Đã vậy, không dễ dỗ lại giấc ngủ vì trung khu điều hành giấc ngủ rất ngoan cố, hễ nói không là không, dù là nói sai! Không cần dông dài cũng hiểu chất lượng lao động, học tập, tư duy… lao đao đến thế nào vì gia chủ hết pin do mất ngủ!

Nạn nhân tất nhiên có thể dùng thuốc an thần để mua cho bằng được giấc ngủ tạm bợ. Nhưng nào có đơn giản như thế! Bên cạnh chuyện lệ thuộc thuốc nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy người dùng thuốc ngủ quá thường là miếng mồi ngon của nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, trầm uất, phân liệt cá tính, đau đầu kinh niên…

Chữa mất ngủ mà quên vai trò của nội tiết tố chẳng khác nào muốn chống kẹt xe mà không giải quyết cho xong cầu, đường. Thay vì quá nhanh chân tìm thầy thuốc ngành thần kinh, nhiều nạn nhân của chứng mất ngủ nên gõ cửa nhà điều trị chuyên về nội tiết tố. Bằng chứng là cũng theo kết quả nghiên cứu hẳn hoi, không dưới 60% thành viên của “câu lạc bộ mãn kinh” có thể tìm lại giấc ngủ yên bình sau khi được điều trị bằng cây thuốc chọn lọc theo phương án:

Điều trị hội chứng mãn kinh thông qua hoạt chất thực vật có tác dụng tương tự nội tiết tố với hiệu quả không kém thuốc hóa chất tổng hợp lại thêm lợi điểm là ít phản ứng phụ.

Cải thiện hàm lượng dưỡng khí nội bào thần kinh nhờ tác dụng của dược thảo được thầy thuốc Đông y xếp vào nhóm “hoạt huyết”.

Chuyện gì cũng có lý do. Nhiều bà đang mất ngủ không hẳn do bệnh nào nghiêm trọng mà chỉ vì khúc quanh khó tránh trên đường đời. Chọn liệu pháp may rủi với thuốc ngủ hóa chất tổng hợp trong khi giải pháp vừa hiệu quả, vừa an toàn rất gần trong tầm tay?

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG