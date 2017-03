Sắp công bố nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin

Theo D.Thu - Q.Nhật (TTO)



Trước đó, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khẳng định sau khi nguyên nhân 3 trẻ này tử vong được kết luận, sẽ quy rõ và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các bộ, ngành trung ương gấp rút điều tra. Khi có kết quả kiểm nghiệm chính thức, nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ khởi tố vụ án và sẽ trả lời cho các gia đình nạn nhân trong thời gian quy định theo luật.Trước đó, sáng 20-7, sau khi chào đời được vài giờ, 3 cháu bé (1 trai và 2 gái) với sức khỏe bình thường đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin ngừa viêm gan B do y tá Nguyễn Thị Thuận của Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện.