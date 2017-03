Sau khi bị đấm, mắt xuất hiện hình ngôi sao

Hình ngôi sao giữa mắt bệnh nhân sau khi bị đấm. Ảnh: The New England Journal of Medicine

Bác sĩ nhãn khoa Mark Fromer công tác tại Bệnh viện Lenox Hill, New York, cho biết một người đàn ông 55 tuổi đến tìm ông do thị lực suy yếu từ 6 tháng nay. Theo bệnh án, 9 tháng trước, người này từng bị đấm vào mặt.

Sau khi nhìn vào nhãn cầu bệnh nhân, bác sĩ thốt lên: “Tạo hóa đã ban tặng cho anh vết đục nhân thật đẹp. Đa số mọi người bị tai nạn nhưng không tạo ra hình như vậy”.



Việc cườm mắt hình thành sau khi bị tác động mạnh vào mắt là chuyện rất hay gặp, bác sĩ Fromer cho biết. Bị đấm, bị bóng ném trúng mắt trong lúc chơi thể thao là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây ra đục nhân mắt.



Khi nhãn cầu bị tác động mạnh, lực của cú đánh sẽ truyền sóng xung kích sang mắt phá vỡ hình dạng tự nhiên của con ngươi khiến mắt giảm thị lực. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường hợp, đục nhân mắt có hình mơ hồ như đám mây, màu trắng hoặc hơi vàng.



Sau khi nhận diện bệnh, người đàn ông người Áo đã được điều trị bằng phương pháp phacoemulsification, trong đó có việc sử dụng sóng siêu âm để phá vỡ phần mờ trên mắt và loại bỏ nó bằng một thiết bị hút chân không.



Trong thực tế, những ca phẫu thuật tương tự rất phổ biến trên thế giới, với 2 triệu người Mỹ thực hiện mỗi năm. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên đeo kính bảo vệ mắt trong lúc chơi thể thao để tránh các chấn thương đáng tiếc.



Ca bệnh này được đăng trên tờ New England Journal of Medicine số ra ngày 4-4-2013.

Theo Lê Thoa (NLĐO / Live Science)