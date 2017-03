Sau sanh, vì đâu gối chăn lạnh lẽo?

Ham muốn tình dục của bạn chưa thấy trở lại bình thường nên bạn lo lắng: liệu mình có bị bệnh gì không?Nhiều phụ nữ cảm thấy ham muốn tình dục giảm rất nhiều sau khi sanh con, có thể sau sanh con đầu lòng, con thứ hai hoặc có trường hợp sau sanh con thứ ba. Đa số trường hợp đến đơn vị tư vấn sau khi được khám tổng quát đều không phát hiện bất thường bệnh lý.





Vì sao nàng như thế?

Giảm ham muốn có thể điều trị được

Các chuyên gia tình dục học trên thế giới đã kiểm nghiệm nhiều trường hợp sau sanh và đưa ra những ý kiến sau: thứ nhất, vấn đề chính là do cuộc sống hàng ngày sau sanh có thể bị xáo trộn so với trước, khi chưa có thêm việc nuôi con nhỏ. Bạn không có đủ thời gian để tắm, không có thời gian cho riêng mình hay thư giãn tâm tình với chồng.Thứ hai, nhiều yếu tố tâm lý của bà mẹ sau sanh ảnh hưởng cuộc sống tình dục. Một số bà mẹ có tư tưởng chỉ dành trọn tình thương yêu cho con nhỏ mà thôi.Thứ ba, các thay đổi về mặt cơ thể học sau sanh khiến bạn tự ti và không ham muốn chuyện gối chăn nữa.Một cuộc sống tình dục thoả mãn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc chăm sóc con nhỏ, ít nhất là bạn nhận được một sự cảm thông và chia sẻ trách nhiệm từ chồng mình. Việc chăm sóc một đứa trẻ cần nhiều công sức và trí óc hơn bạn nghĩ. Có thể bạn cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng. Những trường hợp cho con bú sữa mẹ sẽ chẳng còn cảm thấy hứng thú khi chồng âu yếm bầu ngực. Ai còn thích được nâng niu bầu vú sau khi đã cho con bú suốt 3 – 4 tiếng đồng hồ?Bên cạnh đó là thay đổi nhận thức về tình dục của một bà mẹ đã có con so với một thiếu nữ mới lấy chồng, trong môi trường văn hoá Á Đông. Bạn có cảm thấy hổ thẹn khi nói chuyện về tình dục với bạn bè thay vì hỏi chuyện nuôi dạy con cái?Bạn có thể nổi giận với chồng mình và những cơn giận dữ này ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của bạn. Có thể ngưỡng chịu đựng của bạn kém hơn trước – nghĩa là cũng những việc hay tình huống như thế trước đây không làm bạn nổi giận nhưng sau sanh thì dễ khiến bạn bực mình, cộng với trách nhiệm về công việc tề gia nội trợ và chăm sóc trẻ nhỏ đổ hết lên vai khiến bạn sẵn sàng nổi cáu. Và khi đó, liệu ông chồng nào còn dám gợi ý chuyện gối chăn!Nội tiết tố trong cơ thể bạn thay đổi trong suốt thai kỳ và sau sanh. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học về vai trò của nội tiết tố trong hoạt động tình dục của con người; chúng ảnh hưởng đến sự ham muốn, khả năng đạt phấn khích và cơ hội đạt khoái cảm. Việc sanh nở và nhất là cắt may tầng sanh môn dẫn đến sự thay đổi ở hội âm người phụ nữ.Ngoài cảm giác tự ti ở một số phụ nữ thì sự thay đổi tại chỗ cũng khiến sự đạt phấn khích tìm thấy khoái cảm trở nên khó hơn. Bạn có thể không thoải mái và đau một ít tại vùng kín.Có thể chẳng phải do em bé hay việc sanh em bé gây ra. Đơn thuần chỉ vì tuổi tác, vì có sự thay đổi tuần hoàn hay nội tiết. Con cái giúp chúng ta trẻ lâu hơn, nhưng chúng không thể “đóng băng” chúng ta lại để được trẻ mãi không già.Bạn tỏ ra lười biếng với chuyện quan hệ tình dục mà quên rằng bản thân chuyện quan hệ tình dục sẽ mang lại lợi ích cho chính hoạt động này. Càng tăng số lần quan hệ, bạn càng ham muốn nhiều hơn. Càng ít quan hệ, bạn càng ít nghĩ về nó. Có thể bạn cần một kiểu khác của quan hệ tình dục. Cuộc sống của bạn đã thay đổi nhiều. Bạn đã quen với tốc độ hối hả của cuộc sống bận rộn, việc dạo đầu nửa tiếng đồng hồ có thể không còn phù hợp nữa và bạn chỉ muốn kết thúc nhanh trong năm phút.Bạn có thể bàn bạc với chồng để có sự điều chỉnh phù hợp. Vấn đề chính là bạn vẫn cảm thấy hứng thú và thoả mãn sau mỗi lần ân ái.Trong hầu hết trường hợp, nguyên nhân giảm ham muốn tình dục là do kết hợp nhiều yếu tố như đã đề cập hoặc có các yếu tố khác nữa. Đa số các trường hợp giảm ham muốn có thể điều trị được. Nhiều phụ nữ đã cải thiện tốt hoạt động tình dục sau sanh.Có một số địa chỉ cho bạn tham khảo để tìm lời khuyên hữu ích từ chuyên gia tình dục học: đơn vị tư vấn tình dục bệnh viện Từ Dũ, khoa nam học bệnh viện Bình Dân…Theo ThS.BS NGÔ THỊ YÊN (SGTT)