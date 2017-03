Sáu tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của trái chuối

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



1. Giúp chữa bệnh cao huyết áp



Bệnh cao huyết áp và các bệnh liên quan đến tim và não là do cơ thể thiếu kali trong khi lại thừa natri. Lượng kali phong phú trong chuối sẽ giúp cơ thể khống chế natri không thể làm nhỏ mạch máu và làm giảm tác dụng của tim mạch.



Chuối có thể giúp lượng kali và natri trong cơ thể được cân bằng, thậm chí nó còn khiến cho các cơ thần kinh hoạt động bình thường.



Các chuyên gia khuyên rằng mỗi ngày chúng ta nên ăn từ 3 đến 5 quả chuối sẽ rất có lợi cho cơ thể đặc biệt là những bệnh nhân cao huyết áp và bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.



2. Phòng chống bệnh loét dạ dày



Bệnh nhân bị loét dạ dày thường xuyên phải sử dụng phenylbutazone trong khi phenylbutazone rất dễ gây xuất huyết dạ dày.



Trong chuối có chứa một loại chất hóa học có tác dụng phòng chống loét dạ dày, chất này có thể kích thích tăng trưởng và sinh sản tế bào niêm mạc dạ dày giúp bảo vệ dạ dày.



3. Chữa trị triệu chứng ngứa ở da



Vỏ chuối có chứa nguyên tố kháng lại vi khuẩn và sự sinh sôi của nấm. Các bác sỹ da liễu cho biết điều trị nấm hoặc chứng ngứa do vi khuẩn gây ra bằng vỏ chuối rất hiệu quả.



Khi bị ngứa, chúng ta có thể lấy vỏ chuối sát vào chỗ da ngứa, hoặc có thể ngâm chỗ da bị ngứa vào nước có vỏ chuối trong nhiều ngày liên tục sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.



4. Giải rượu



Dùng 60g vỏ chuối đun với nước uống có tác dụng giải rượu. Tuy nhiên những người bị các bệnh liên quan đến dạ dày, thường xuyên trướng bụng thì không nên sử dụng bằng cách này.



5. Giảm béo



Chuối có chứa nhiều tinh bột vì vậy chỉ cần ăn một vài quả là chúng ta đã thấy no, cộng thêm với việc tinh bột cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể chuyển hóa thành đường bởi vậy mà nó sẽ không sản sinh ra quá nhiều năng lượng.



6. Làm giảm cholesterol



Lượng cholesterol trong cơ thể quá cao sẽ khiến cơ thể rất dễ mắc bệnh tim mạch vành, thân chuối có khả năng làm giảm tác dụng của cholesterol.



Chúng ta có thể dùng 50g thân chuối, cắt lát nhỏ và hãm nước uống liên tục trong 10 đến 20 ngày.