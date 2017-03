Theo đó, sẽ có hơn 400 dịch vụ y tế được điều chỉnh giá, tuy nhiên, mức điều chỉnh thấp hơn đáng kể so với dự kiến.



Điều chỉnh giá phù hợp theo từng tuyến



Theo dự thảo mới nhất này, sẽ có hơn 400 danh mục dịch vụ, kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá. Con số này nhiều hơn so với số dịch vụ mà Bộ Y tế từng công bố trước đây là 350 dịch vụ, ban hành tại Thông tư 14 (năm 1995) và cũng nhiều hơn 220 dịch vụ được rà soát điều chỉnh mà Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong cuộc đối thoại trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đầu tháng 1 vừa qua.



Lý giải về sự thay đổi này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết: ngoài một số kỹ thuật mới chưa từng có trong danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, danh mục này cũng tách bạch, rạch ròi những dịch vụ mà trước đây chỉ nói chung chung. Đơn cử như siêu âm màu có mức giá thanh toán từ 80.000 đến 150.000 đồng/lượt, nay sẽ cụ thể giá thành đối với dịch vụ siêu âm mạch máu hay siêu âm tim.



Những điều chỉnh đáng chú ý gồm: phí khám bệnh từ 3.000 đồng/lượt tăng lên tối đa 20.000 đồng/lượt (với các bệnh viện tuyến Trung ương) và giảm dần theo các tuyến; giá giường bệnh thông thường tăng từ 10.000 đồng/ngày lên 18.000 đồng/ngày, giường bệnh ở các chuyên khoa đặc biệt là 20.000 đồng/ngày, những giường hồi sức đặc biệt mức thu tối đa là 160.000 đồng/ngày; giá siêu âm dao động từ 30.000-800.000 đồng/lần (phụ thuộc thiết bị và loại bệnh lý siêu âm chẩn đoán)...



Điều đáng chú ý nữa là trong bản dự thảo thông tư về giá viện phí mới nhất này, dù số danh mục kỹ thuật được điều chỉnh nhiều hơn song sẽ không có những dịch vụ tăng vô lý và tăng cao hàng chục lần như trước đây. Rất ít dịch vụ được quy định từ tối thiểu đến tối đa mà được tính toán theo một mức giá, được áp dụng theo phân tuyến kỹ thuật và đăng ký thực hiện của các bệnh viện. Chẳng hạn như trong dự thảo gần đây nhất, phí khám bệnh được đề xuất tăng lên 30.000 đồng/lần thì tại dự thảo vừa hoàn thành chỉ đề xuất tăng lên 20.000 đồng/lần, giảm gần 50%. Hay trong dự thảo trước, giá giường bệnh hồi sức đặc biệt được đề xuất tăng lên 300.000- 350.000 đồng/ngày, nhưng trong dự thảo lần này chỉ đề xuất tăng lên 160.000 đồng/ngày.



Đặc biệt, việc điều chỉnh này được tính toán cụ thể dựa trên lưu lượng bệnh nhân khám và điều trị cũng như khả năng đáp ứng trong điều kiện sẵn có của bệnh viện. Trường hợp bệnh nhân phải nằm ghép 2 và 3 người/giường, giá thành sẽ được tính còn 70% và 40% chứ không thu đủ 100% mỗi bệnh nhân như cũ. Ngoài ra, với danh mục hơn 400 dịch vụ, kỹ thuật được điều chỉnh giá lần này, Bộ Y tế cũng đã bỏ một số dịch vụ bất hợp lý chỉ ghi chung chung như siêu âm ổ bụng và giảm giá một số dịch vụ trong số có chụp cắt lớp CT 16 dãy, 32 dãy.



Dịch vụ y tế được thanh toán theo giá trị thực



Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, với khung giá mới, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán sẽ sát với chi phí thực nên người có thẻ Bảo hiểm y tế sẽ không phải trả thêm các chi phí do bệnh viện thu thêm với lý do “bù lỗ.” Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường giám sát, trong trường hợp phát hiện BV thu thêm sẽ bị từ chối thanh toán toàn bộ chi phí, thậm chí ngưng hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, khi thực hiện chính sách viện phí mới chắc chắn sẽ tác động đến sự cân đối quỹ Bảo hiểm y tế, dự tính quỹ sẽ phải tăng chi thêm khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng/năm. Vì vậy, cùng với việc điều chỉnh giá viện phí mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ đề nghị lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm từ 4,5% như hiện nay lên 5% mức lương cơ bản/tháng.



Bên cạnh đó, giá viện phí này được xây dựng trên những cơ sở thực tiễn từ y tế tuyến xã, huyện, tỉnh chứ không dựa vào đề xuất giá của các bệnh viện đa khoa chuyên đầu ngành ở Trung ương như trước đây. Chính vì thế, danh mục giá viện phí lần này nhận được sự đồng thuận của liên Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Lao động-Thương binh-Xã hội. Đặc biệt, sẽ không có những dịch vụ tăng vô lý và tăng hàng chục lần như trước đây. Bởi theo danh mục này rất ít dịch vụ được quy định từ tối thiểu đến tối đa mà được tính toán theo một mức giá.



Điểm khác biệt là những dịch vụ này sẽ áp dụng theo phân tuyến kỹ thuật và đăng ký thực hiện của các bệnh viện. Được biết, để quyền lợi của người bệnh không bị ảnh hưởng khi thực hiện giá viện phí mới và dịch vụ y tế được thanh toán theo giá trị thực, giá viện phí mới được áp dụng trong thời gian tới đây sẽ hướng tới việc bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, không để tình trạng bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra trả, còn Quỹ Bảo hiểm y tế vẫn thanh toán cho bệnh viện.





