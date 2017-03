Sẽ kiểm tra an toàn trước khi sử dụng

Bộ Y tế đã có công văn gửi WHO Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho hay hôm qua (12-1), Bộ Y tế đã có công văn gửi WHO tại Việt Nam đề nghị xác nhận những nghi vấn của Ủy ban Y tế Hội đồng châu Âu về các công ty sản xuất vaccine lobby với WHO thổi phồng nguy cơ đại dịch cúm. Bộ Y tế cũng đề nghị WHO có khuyến cáo chính thức để Việt Nam tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch cúm A/H1N1, trong đó có kế hoạch tiêm phòng 1,2 triệu liều vaccine cúm mà WHO viện trợ.