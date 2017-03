Sex giúp phụ nữ đẹp hơn

Không còn bị né tránh như trước đây, việc trao đổi những vấn đề giới tính đang ngày càng cởi mở. Điều này không chỉ giúp mọi người hiểu đúng về sex mà còn có thể tận dụng những lợi ích thiết thực từ hoạt động này. Dưới đây là một số ích lợi từ đời sống tình dục lành mạnh:











Hormon oxytocin ẩn náu trong cơ thể bạn có khả năng khuyến khích hoạt động tình dục và chữa trị những cơn đau đầu bất thường. Khi quan hệ tình dục, hàm lượng oxytocin không chỉ tăng về số lượng mà còn giúp 2 người dễ đạt cực khoái. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tăng hàm lượng oxytocin có khả năng chữa trị cơn đau, mọi chứng đau đầu, chuột rút và những chứng đau khác trên cơ thể.Một nghiên cứu gần đây tiết lộ những người thường xuyên làm "chuyện ấy" thường cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ và biết cách vượt qua những mệt mỏi của đời sống hằng ngày tốt hơn. Điều này là do sau khi đạt khoái cực, cảm xúc của con người được tăng cường, giúp dễ đi vào trạng thái thư giãn, đặc biệt là nữ giới. Đó cũng là lý do vì sao sau khi "lên đỉnh", cánh mày râu thường chìm sâu vào giấc ngủ.Ngoài ra, nhiều người quan hệ tình dục đều đặn còn cảm thấy ngủ ngon hơn và cảm thấy thăng hoa, tỉnh táo suốt cả ngày hôm sau. Điều đó cho thấy một trong những lợi ích về sức khoẻ mà sex mang lại là ngủ ngon hơn, vượt qua mệt mỏi nhanh chóng và dễ dàng hơn.Về cơ bản điều này được giải thích như sau: khi máu được lưu thông tốt trong cơ thể cũng đồng nghĩa các cơ quan cũng tiếp nhận được lượng máu cần thiết để hoạt động. Bên cạnh đó, hệ thống máu lưu thông cũng giúp cơ thể có khả năng đào thải những nhân tố không tốt ra khỏi cơ thể. Theo các nghiên cứu khoa học, sex giúp con người lưu thông khí huyết, thêm hormon và giữ được vẻ tươi trẻ.Cứ nửa giờ quan hệ tình dục là bạn có khả năng đốt cháy 150 calories. Thông thường khi quan hệ, trung bình các đôi mất khoảng 25 phút và thường là ba lần một tuần. Theo ước tính, nếu tỷ lệ này đều đặn thì mỗi người cũng có thể đốt cháy được khoảng 450 calories; trường hợp các đôi tích cực hơn thì lượng calories đốt cháy được cũng nhiều hơn. Theo đó, cơ thể bạn sẽ giữ dáng cân đối do giảm được lượng chất béo thừa trong cơ thể. Việc này rất tốt cho nữ giới trong việc giữ gìn vóc dáng như một bài tập thể dục đầy cảm xúc.Mặc dù không phải lần nào quan hệ bạn cũng có thể đạt được cực khoái, nhưng nếu cả hai cùng cố gắng thì chỉ cần hai lần lên đỉnh mỗi tuần thì thời gian sống của bạn cũng được cải thiện rất nhiều. Bởi mỗi lần đạt khoái cực, hormone DHEA (Dehydroepiandrosterone) tăng lên, chúng có khả năng tăng cường thêm cho hệ miễn dịch, cải thiện các mô, giữ da tươi khoẻ và giúp con người hoạt động, làm việc không biết mệt mỏi.