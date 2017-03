Sĩ tử đua nhau đi mua thuốc làm tăng trí nhớ

Ảnh minh họa



Thuốc... học nhanh thuộc bài



Trong vai một phụ huynh tìm mua thuốc tăng trí nhớ cho con, chúng tôi đã thử đến một số các tiệm thuốc ở các quận hỏi thực hư về loại thuốc giúp cải thiện trí nhớ.



Thật bất ngờ, chúng tôi như lạc vào “mê hồn trận” khi các hiệu thuốc đều giới thiệu hàng loạt các loại thuốc hỗ trợ trí nhớ, làm cho trí óc tỉnh táo, cải thiện tuần hoàn máu, sáng trí, bổ não... đặc biệt học nhanh thuộc bài.

Dược sỹ Huỳnh Thị Mỹ Châu - nhà thuốc Thiên Nga, quận Bình Thạnh, giới thiệu hiện nay, có rất nhiều loại thuốc dùng để tăng cường trí nhớ, cụ thể như thuốc Pho-L nhập từ Hàn Quốc, thuốc Tanakan nhập từ Pháp có công dụng điều trị bệnh suy giảm trí nhớ ở người già hoặc những bệnh nhân bị chấn thương sọ não; một số loại thuốc khác như VOVA dưỡng não (viên nang mềm), VOVA dưỡng não (viên sủi), có công dụng dưỡng não hỗ trợ giúp tăng chức năng của hệ thần kinh trung ương, hoạt hóa vỏ não, tăng và phục hồi trí nhớ; Arcalion điều trị tình trạng ức chế thể lực hoặc tâm thần với suy giảm hoạt động và trạng thái suy nhược thể lực.



“Với những sinh viên, học sinh chuẩn bị bước vào mùa thi thường bị ức chế tâm lý và suy nhược cơ thể, uống những loại thuốc này rất tốt vì có thể tăng cường trí nhớ...,” dược sỹ Mỹ Châu cho biết.



Tại hiệu thuốc trên đường Nguyễn Văn Lạc, quận Bình Thạnh, nhân viên bán hàng cũng cho biết: “Tanakan hiện đang bán rất chạy.”



Khi chúng tôi lo ngại trẻ từ 20 tuổi trở xuống uống không phù hợp thì chị bán thuốc trấn an: “Đừng lo, ai uống cũng tác dụng như nhau.”



Lợi bất cập hại



Bác sỹ Phạm Văn Trụ - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các loại thuốc tăng cường trí nhớ trên thị trường phần lớn dùng cho người bị suy giảm trí nhớ tạm thời chứ không phải dùng cho người bình thường muốn tăng cường trí nhớ. Việc dùng các loại thuốc kích thích thần kinh lâu ngày có thể gây rối loạn hành vi, hoang tưởng.



Ngoài ra, các loại thuốc bổ tâm thần cao cấp, nếu dùng cho người khỏe mạnh thì cũng không có tác dụng nhiều và bị cơ thể đào thải, gây lãng phí và thậm chí còn phản tác dụng.



Cũng theo bác sĩ Trụ, gần đây có một số học sinh sử dụng loại thuốc Amphetamine - một trong những loại thuốc tăng trí nhớ như các dược sĩ giới thiệu, trong đó một học sinh ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện do sốt, mệt mỏi, không ăn uống được.



Tuy nhiên, đây là một trong những loại thuốc kích thích hoạt động tâm thần.



Theo nghiên cứu của nước ngoài, đã có 66% số người sử dụng thuốc này bị rối loạn về tâm thần. Thực tế, trí nhớ được quyết định bởi hai yếu tố gen và rèn luyện, học tập tích lũy lâu dài, chứ không phải cứ dùng thuốc bổ trong một thời gian là cải thiện trí nhớ. Vì vậy, một số loại thuốc trên là thuốc bổ, thường được bác sĩ chỉ định dùng cho những người lớn tuổi với các triệu chứng suy giảm trí năng bệnh lý như rối loạn về chú ý, trí nhớ...



Còn học sinh, do áp lực về thi cử, tâm lý lo lắng trước lượng bài vở quá nhiều, mất ăn, mất ngủ dẫn đến bị suy nhược cơ thể.



Bác sĩ Trụ khuyến cáo mọi người không nên dùng các loại thuốc này mà không có chỉ định của bác sĩ. Để hoạt động thần kinh tốt, trí nhớ và sức khỏe tốt, mỗi người cần lưu ý đến chế độ ăn uống hằng ngày phải đầy đủ và cân bằng dưỡng chất gồm đạm, béo, đường bột, vitamin và chất khoáng.



Cũng theo Trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, các sĩ tử cần ăn đủ ba bữa chính trong ngày, nhất là bữa ăn sáng để cơ thể không bị đói, làm hạ đường huyết khiến các em không thể tập trung trí óc khi học bài. Chế độ ăn cần giàu chất đạm, vitamin và khoáng chất. Các loại thực phẩm dinh dưỡng tốt cho não như thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc thô, trái cây, chất béo thiết yếu có trong các loại cá basa, cá thu, cá ngừ, cá hồi, hạt bí đỏ, hạt hướng dương.....