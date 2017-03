Siết lỗ thủng để tránh thực phẩm bẩn lọt vào bàn ăn

Ông Phát nhấn mạnh trọng tâm công việc của ngành nông nghiệp thời gian tới, đặc biệt vào dịp cuối năm là phải đảm bảo bữa ăn của người dân an toàn, vệ sinh.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, trong số 46/63 tỉnh, thành có báo cáo đánh giá tiêu chí vệ sinh, an toàn thực phẩm thì cơ sở loại C (kém) vẫn chiếm tới gần 50%; trong đó chủ yếu là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản… Cụ thể, có tới 18,7% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản khi kiểm tra có vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm; hơn 26% mẫu thịt nhiễm khuẩn và 4,9% mẫu thịt bị nhiễm chất cấm; 6,8% mẫu rau củ quả nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và nitrate vượt ngưỡng cho phép…

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng đặt ra nhiệm vụ phấn đấu năm 2013 giảm ít nhất 10% vi phạm dư lượng chất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng; giảm 10% doanh nghiệp vi phạm về điều kiện sản xuất kinh doanh so với năm 2012.

TRỌNG PHÚ