Siết việc kê toa để bệnh nhân đỡ khổ

Đó là tính hợp lý trong phối hợp thuốc, tương tác thuốc chưa được một số bác sĩ quan tâm đến; hiệu quả chưa cao khiến người bệnh tốn nhiều tiền cho một toa thuốc. Nguyên nhân có thể là do trình độ quản lý của hệ thống, yêu cầu của người bệnh và sự tác động của các công ty dược. Theo TS Sơn, toa thuốc phải đảm bảo ba mục tiêu: an toàn, hợp lý và hiệu quả. Nếu các BV siết được việc kê toa thì bệnh nhân sẽ đỡ khổ.

Để kiểm soát vấn đề này, cách đây hơn một năm, BV Chợ Rẫy đã thực hiện bình toa thuốc để tránh tình trạng lãng phí, tốn kém cho người dân và cơ quan thanh toán BHYT. “Đầu tiên, các toa thuốc chúng tôi đưa ra bình hằng ngày là những toa thuốc có giá trên 2 triệu đồng, có nhiều thuốc (trên năm loại). Tuy nhiên, khi phòng khám một ngày có đến 4.000 toa thuốc thì BV chỉ tầm soát vấn đề kê toa ở các toa thuốc tiêu biểu mà thôi” - TS Sơn nói.

Song song với việc bình toa thuốc, BV Chợ Rẫy đã ra quy định xử lý nếu bác sĩ kê toa không đúng, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì xử phạt. Hiện tại hai vấn đề mà BV này đang tập trung giải quyết là cho thuốc không đúng chẩn đoán (ví dụ bệnh nhân viêm khớp mà chỉ định có thuốc thoái hóa khớp là không hợp lý) hoặc cho thuốc quá chỉ định, quá liều.

Nhằm hướng tới mục tiêu thuốc an toàn, ngày 31-8, Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực phía Nam (DI & ADR) cũng đã được ra mắt tại BV Chợ Rẫy. Đây là trung tâm thứ hai của cả nước. Nhiệm vụ của trung tâm này là quản lý báo cáo về an toàn thuốc và cảnh giác dược từ Đà Nẵng trở vào. Đây cũng là đầu mối tiếp nhận các báo cáo về cảnh giác dược trong giai đoạn nghiên cứu cũng như khi thuốc đã lưu hành, từ đó đưa ra những khuyến cáo sớm về tính an toàn của thuốc, giúp cho việc sử dụng thuốc hợp lý hơn.

DUY TÍNH