Một trường hợp em bé sinh thành công dưới nước - Ảnh: Babycenter.fr

Sinh con dưới nước là biện pháp sinh nở rất được ưa chuộng tại Mỹ. Hiện tại, ngày càng nhiều bệnh viện phụ sản ở Pháp xin được cấp phép thực hiện dịch vụ này. Bác sĩ Richard dự báo trung bình mỗi tháng trung tâm Semmelweis sẽ thực hiện 15 ca sinh nở dưới nước.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy sinh nở dưới nước sẽ làm giảm đáng kể thời gian chuyển dạ, nhanh gấp ba lần so với cách sinh truyền thống. Sản phụ ngồi với tư thế dễ chịu trong bồn nước vô trùng 37OC, gần giống với nước ối trong cơ thể người mẹ, giúp trẻ sơ sinh dễ dàng thích nghi khi chào đời. Nước ấm còn làm giảm cơn đau do co thắt tử cung, giúp tử cung nhanh chóng nở và vết rách tầng sinh môn cũng ít hơn.

Theo HÀ AN (TTO, Le Monde)