Sinh mổ có nguy cơ béo phì cho trẻ

Nghiên cứu mới được công bố trên The Archives of Disease in Childhood cho biết việc sinh mổ tăng gấp đôi nguy cơ béo phì ở trẻ sau này. Thêm vào đó còn tăng nguy cơ hen suyễn và viêm mũi dị ứng.

Việc nghiên cứu được thực hiện trên 1.255 cặp mẹ và con ở Massachusetts, Hoa Kỳ từ năm 1999 đến 2002. Trẻ được cân đo chiều dài và lượng mỡ trong cơ thể vào thời điểm 22 tuần của thai kỳ, lúc sinh ra, sáu tháng tuổi và ba năm tuổi. Trong số 1.255 ca sinh, khoảng 1/4 (22,6%; 284) là sinh mổ và còn lại (77,4%, 971) là sinh thường. Những bà mẹ sinh mổ có xu hướng nặng cân hơn những người sinh thường, vì thế thai nhi của những bà mẹ này cũng nặng hơn và cai sữa sớm hơn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện rằng không phải chỉ số cân nặng của mẹ hay yếu tố nào khác ảnh hưởng đến trẻ mà chính do dao mổ tạo nên một thành phần vi khuẩn đường ruột gây béo phì. TÚ QUYÊN (Theo New-Medical.net)