Sinh tố C: Uống mỗi ngày vẫn thiếu?

Với những đối tượng sau đây thì việc tiếp tế sinh tố C là điều vô cùng cần thiết: Người hút thuốc hơn 5 điếu mỗi ngày; người do thường bị cảm, cúm nên hay uống thuốc aspirin, paracetamol hay acetaminophen; người không ăn trái cây nhiều hơn 3 lần trong tuần, không quen dùng các món rau trộn với dầu giấm, hiếm khi có món cải luộc hay hấp trên bàn ăn và nhất là ít khi uống nước ép trái cây; người hầu như ngày nào cũng dùng thực phẩm công nghiệp hay các loại thức ăn nhanh cũng như có thói quen dùng thức ăn hâm lại nhiều lần; người đồng hành thường xuyên với stress; phụ nữ trong suốt thai kỳ cũng như người dùng thuốc ngừa thai; người dùng thuốc có corticosteroid.



Nhưng hiện nhiều người hễ thấy mệt thì uống sinh tố C, nhất là loại sủi bọt. Điều này không sai nhưng đáng tiếc, vì nhiều khi tiền mất mà hiệu quả lại không như mong muốn. Bởi nên nhớ sinh tố C do cấu trúc hòa tan trong nước nên được thải qua đường tiểu rất nhanh thay vì được dự trữ trong cơ thể như với các loại sinh tố tan trong chất béo (A,D, E, K). Uống thuốc sinh tố C với liều quá cao nhưng theo kiểu xuân thu nhị kỳ thì lượng thuốc không dùng hết, cách mấy cũng theo đường tiểu trở về với thiên nhiên: Uổng tiền!



Nếu xài sang bằng cách ngày nào cũng dùng liều cao cho chắc ăn mà quên uống nước cho đủ thì lượng sinh tố C mang tính acid khi bài tiết qua nước tiểu lại là lý do khiến tạp chất và khoáng chất dễ kết tủa trong đường tiết niệu thành sỏi: Tiền mất mà tật dễ mang!



Với một số không ít người, chất phụ gia trong thuốc sủi bọt có thể là nguyên nhân gây dị ứng, tiêu chảy. Bởi vậy, thay vì dùng thuốc thì nên chọn món ăn có nhiều sinh tố C.



Dùng thuốc sinh tố C là điều nên làm nếu cơ thể có nhu cầu. Càng nên dùng sinh tố C khi nhu cầu bất ngờ bội tăng, chẳng hạn sau đợt bị bội nhiễm hoặc sau lần bị chấn thương... Nhưng cho dù có dùng thuốc đều đặn mà quên triệt tiêu các yếu tố gây hao hụt sinh tố này thì cơ thể sớm muộn cũng phải đối đầu với tình trạng thiếu hụt sinh tố C. Khi đó, đủ thứ bệnh do thoái hóa, lão hóa, kể cả ung thư, không mời cũng đến. Quân bình không đồng nghĩa với hà hơi tiếp sức qua đầu vào mà làm sao để ra vào cân đối.





Bác sĩ Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Điều trị ôxy cao áp TPHCM )