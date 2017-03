Số ca tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm tăng

Theo tin từ Bộ Y tế, tổng hợp báo cáo nhanh của 48 đơn vị, trong đó có 17 bệnh viện trực thuộc trung ương, Hà Nội và 31 sở y tế của các tỉnh, thành phố, tổng số bệnh nhân đến khám trong 3 ngày Tết Nguyên đán là 43.985 trường hợp, tăng 8,8% so với Tết năm ngoái.

Trong đó, có 14.077 trường hợp cấp cứu do tai nạn (chiếm 32% số trường hợp đến khám), giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số bệnh nhân cấp cứu có 44,7% cấp cứu do tai nạn giao thông (6.302/14.077), giảm 21% so với Tết Kỷ Sửu.

Chỉ riêng ba ngày Tết, từ 30 đến mùng 2, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận gần 350 ca cấp cứu, trong đó có gần 300 ca là do tai nạn giao thông. Tính trung bình, mỗi ngày Tết, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân tai nạn giao thông, trong đó số người bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm tăng lên. Chỉ riêng ngày mùng 2 Tết, trong 39 trường hợp bị chấn thương sọ não, thì có đến 22 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân trong những ngày Tết, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí các kíp trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.

Trong 3 ngày Tết, tổng số bệnh nhân phải nhập viện nội trú là 11.742, giảm 22,9%; trong đó, tổng số ca phải phẫu thuật là 2.098, giảm 15% so với 3 ngày Tết Kỷ Sửu. Tổng số ca tử vong tại Bệnh viện là 183, giảm 14,5% so với năm ngoái.

Theo Đức Trung (HNM)