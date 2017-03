Số người Mỹ tử vong do viêm gan C nhiều hơn HIV

Bản báo cáo trên cũng cho biết, trong năm 2007 tạp chí Y khoa quốc tế thường niên (Annals of Internal Medicine) thống kê rằng, viêm gan C đã cướp đi sinh mạng của 15.100 người Mỹ, chiếm khoảng 0,6% tổng tỷ lệ tử vong trong năm, trong khi số người chết do căn bệnh thế kỷ HIV là 12.700 người.



Số liệu trên được CDC thu thập một cách chính xác dựa trên số lượng giấy chứng tử hàng năm của bệnh nhân do các bệnh viện cung cấp.



Nghiên cứu cũng cho thấy, có tới 3/4 số nạn nhân tử vong nằm trong độ tuổi trung niên từ 45-64 tuổi. Và ước tính khoảng 3,2 triệu người Mỹ lây nhiễm viêm gan C, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh ung thư gan.



Giống với HIV, virus viêm gan C cũng lây truyền theo đường máu, thường là do việc dùng chung bơm kim tiêm. Bệnh này cũng dễ dàng lây lan qua đường tình dục tuy nhiên không phổ biến như HIV.



Hầu hết người bệnh không biết họ bị nhiễm viêm gan C cho đến hàng chục năm sau, khi những xét nghiệm máu cho thấy các lá gan đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi virus và không còn khả năng chữa trị.





Theo Thúy Lợi (Vietnam+)