Số vụ ngộ độc thực phẩm tăng hơn 35%

So với cùng kỳ năm trước, số vụ ngộ độc tăng 23 vụ (35,4%), trong đó có nhiều vụ số người ngộ độc và nhập viện trên 30 người. Hà Giang vẫn là địa phương có số vụ ngộ độc thực phẩm cao nhất cả nước, chủ yếu do nấm độc. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định, trong một, hai tháng tới, số vụ ngộ độc thực phẩm có thể tăng do thời tiết nóng ẩm.





Theo L. Hà ( SGTT)