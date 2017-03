Sở Y tế Cần Thơ chỉ đạo làm rõ vụ cắt thận

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự, đây là vấn đề thuộc quyền nhân thân của cá nhân được luật pháp bảo vệ. Việc gây mê, cắt mổ, cấy ghép bộ phận cơ thể phải được sự đồng ý của người bệnh. Cho nên việc cắt bỏ luôn thận phải mà không được sự đồng ý của người bệnh hay thân nhân, tức đã xâm phạm quyền nhân thân của cá nhân. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, luật quy định những hình thức xử lý khác nhau. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người có hành vi vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Còn vấn đề xử lý theo quy định của ngành y thì tùy theo mức độ vi phạm, BV có hình thức xử lý kỷ luật riêng.

Về trách nhiệm hình sự, hiện nay Bộ luật Hình sự có hai tội có thể có liên quan đến hành vi trên. Đó là tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 108 và tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 109. Đối với tội phạm quy định tại Điều 109, luật đòi hỏi hành vi vi phạm đó phải do không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp. Vấn đề ở đây, theo tôi, không phải là do không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, mà có thể do cẩu thả, không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây ra tổn hại cho sức khỏe của người khác, nên nếu tỉ lệ thương tật của chị Cẩm Tú từ 31% trở lên thì có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại Điều 108 Bộ luật Hình sự. Dĩ nhiên, trong mọi trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng phải trưng cầu giám định đối với nạn nhân mới biết có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, về tội gì. Còn trong trường hợp này, mọi việc vẫn phải chờ kết luận chuyên môn từ BV cụ thể như thế nào.

Luật sư TRẦN THANH PHONG, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ