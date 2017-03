Sốc với làm đẹp bằng tế bào gốc

Dạo một vòng các thẩm mỹ viện, cùng một tên gọi nhưng giá cả và nguồn gốc thì thượng vàng hạ cám, những ai không rành thị trường tha hồ “rối”.



Giá cả: bong bóng lên trời



Trong vai khách hàng, ghi nhận của chúng tôi tại một số thẩm mỹ viện trong thành phố cho thấy giá dịch vụ của các thẩm mỹ viện không đồng nhất với lý do khác nhau về nguồn gốc sản phẩm và giá dịch vụ mỗi nơi mỗi khác. Trung bình giá một lần làm đẹp bằng tế bào gốc từ 800 ngàn – 9 triệu đồng, mỗi đợt trị liệu kéo dài trong khoảng 10 lần. Nhưng tại thẩm mỹ viện T trên đường Trần Hưng Đạo, quá trình trị liệu bằng tế bào gốc chỉ trong một lần duy nhất với hai giờ. Gói dịch vụ 5 triệu đồng được bảo hành bốn lần, gói 9 triệu đồng được bảo hành sáu lần. Còn thẩm mỹ viện K cũng trên đường Trần Hưng Đạo, quá trình trị liệu sẽ làm 10 lần với giá từ 9,6 – 21 triệu đồng. Một nhân viên thẩm mỹ viện tư vấn: “Chỉ cần trị liệu một lần trong hai tiếng rưỡi thì da sẽ trắng, xoá được cả sẹo lõm và tái tạo da tươi mới như da con nít”.



Chị Lý, một khách hàng kể: “Da tôi bị nám và rỗ, đã từng đi chữa trị nhiều chỗ tốn rất nhiều tiền nhưng không có kết quả. Sau bốn lần chữa trị tôi thấy đã có tiến triển khả quan, vết lõm của tôi đã đầy hơn, tôi sẽ tiếp tục làm cho đến khi mặt đẹp hẳn”. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi phương pháp này, chị Xuân một khách hàng khác cho biết: “Tôi đã sử dụng dịch vụ này, cũng thấy da có phần cải thiện chút ít. Da có phần tươi hơn nhưng trị liệu theo cách này cũng có bất tiện vì phải lăn kim có bôi thuốc tê nhưng vẫn đau và phải làm nhiều lần, tốn khá nhiều tiền mới có hiệu quả”.



Đại diện nhà sản xuất, ông Thạch Ngọc Anh, giám đốc kinh doanh và huấn luyện công ty FNC cho biết: “Công ty có nhiều loại sản phẩm giá chênh lệch nhau tuỳ theo nồng độ đậm đặc của dung dịch, giá từ 42.500 đồng đến 2,5 triệu đồng/ống 1ml, giá được công bố rõ ràng cho nhà phân phối. Hiện nay giá sản phẩm trong nước rẻ hơn nhập khẩu từ 2 – 3 lần do tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển và sản xuất. Cuống dây rốn là rác thải y tế, không phải tốn phí”.



Nguồn gốc: tung chiêu mập mờ



Hiện nay có nhiều loại sản phẩm được giới thiệu làm từ tế bào gốc nhưng lại chiết xuất từ thực vật, thực ra đây chỉ là hợp chất thiên nhiên.



Thạc sĩ Phan Kim Ngọc, trưởng phòng thí nghiệm tế bào gốc trường đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia cho biết: “Tôi chưa ghi nhận được công bố khoa học nào của Việt Nam về việc tìm ra các chất kích hoạt trực tiếp tế bào gốc trong da người mà có nguồn gốc thu nhận từ thực vật. Vấn đề ở đây là nguồn gốc các mỹ phẩm phải rõ ràng, được các cơ quan chức năng kiểm định, đồng thời quảng cáo phải đúng”. Rất ít khách hàng biết được rõ ràng nguồn gốc thật sự là được chiết xuất từ thực vật, động vật hay nhau thai.



Thạc sĩ Ngọc giải thích thêm: “Tế bào gốc người còn có thể thu nhận từ máu cuống rốn, màng lót cuống rốn, nhau thai… các tế bào này và các sản phẩm thu nhận từ chúng gọi chung là sinh phẩm. Các sinh phẩm nói trên có thể được sử dụng trong công nghệ thẩm mỹ”.



Hiệu quả: có, nhưng phải kiên trì



Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Hải Vân, trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, viện Da liễu Trung ương nhận định: “Sau nhiều ứng dụng và lâm sàng trên các bệnh nhân có dùng sản phẩm mỹ phẩm dạng dung dịch chiết xuất từ màng dây cuống rốn, chúng tôi nhận được kết quả khả quan như chữa nám, nếp nhăn và nhất là sẹo lõm. Trong các phương pháp đang ứng dụng trên thị trường để chữa sẹo lõm thì phương pháp sử dụng sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc cho kết quả tốt nhất. Phương pháp này không làm tổn thương da như các phương pháp khác. Ngoài ra, hiệu quả còn tuỳ theo cơ địa của mỗi người. Điều trị phải cần một quá trình, ví dụ như điều trị nám da thông thường sẽ có tiến triển trong khoảng một tháng, và kết quả trong vài tháng hay dài hơn còn tuỳ theo độ nặng nhẹ. Mỗi tuần thực hiện một lần nhưng phải kết hợp với phương pháp lăn kim mới có kết quả nhanh hơn”.



Thạc sĩ Ngọc ý kiến thêm, thoa mỹ phẩm tế bào gốc có thể làm trắng, tươi mới da, giảm thiểu vết nhăn. Tuy nhiên các mỹ phẩm thoa trên da khó có thể làm mất vết nhăn hoặc làm đầy sẹo lõm bởi còn phụ thuộc vào tuổi của người dùng và nhất là tính chất của vết sẹo. Để xoá các vết nhăn hay sẹo cần phải sử dụng tế bào gốc từ người (thường là tế bào tự thân) và có can thiệp giải phẫu, tiêm cấy dưới lớp biểu bì.



Công nghệ không dành cho mọi người



Thạc sĩ – bác sĩ Hồ Xuân Vương (trung tâm làm đẹp Orient) khuyến cáo: “Không phải ai cũng thích hợp với phương pháp làm đẹp bằng tế bào gốc. Người dùng phải chú ý đến mục đích sử dụng đúng chỉ định tế bào gốc và căn cứ theo tình trạng da (tế bào gốc có tác dụng làm tươi da, căng da nhưng không xoá hoàn toàn được vết nhăn, làm đầy sẹo lõm, trắng da). Nên sử dụng đúng thời gian chỉ định để đạt hiệu quả. Hạn chế sử dụng công nghệ khác tương tác gây ảnh hưởng ngược lại lên tế bào gốc.



Bác sĩ Hải Vân lưu ý: khi sử dụng mỹ phẩm từ công nghệ tế bào gốc yêu cầu da phải hoàn toàn không có bệnh. Tuyệt đối không sử dụng cho da bị mụn hoặc dị ứng. Đối với loại da tiết dầu nhờn thì phải làm sạch da, làm sạch lỗ nang lông, tẩy tế bào chết. Với viêm da dị ứng do cơ địa, phải chữa viêm da rồi mới bôi sản phẩm. Trong quá trình sử dụng phải tránh nắng như thoa kem chống nắng, đội nón rộng vành. Do sử dụng kim lăn nên mỗi người phải dùng kim riêng và được sát trùng đúng quy trình.





Theo Thuỵ Vũ – Minh Cúc ( SGTT)