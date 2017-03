Socola có thể giúp phụ nữ giảm nguy cơ bị tai biến

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng những phụ nữ ăn nhiều socola nhất (khoảng 65 g/tuần) đã được hưởng nhiều nhất những tác dụng tốt của socola và giảm được 20% nguy cơ bị tai biến mạch máu não.



Mặc dù những nghiên cứu trước đây đã cho thấy sự liên quan giữa việc ăn socola và sự giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu não, nhưng nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều socola nhất được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ này do chảy máu não gây ra so với nguy cơ bị CVA do cục máu đông gây ra.



Trong khi đó, theo những nghiên cứu khác được thực hiện trước đó, các loại thực phẩm mà thành phần có nhiều cacao, có thể giúp cải thiện sự lưu thông máu và giảm nguy cơ bị huyết áp cao nhờ các chất chống oxy hóa. Ngoài ra, ăn nhiều socola cũng có thể làm giảm nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch.





Theo Lê Bàng (Vietnam+)