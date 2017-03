Sống sót nhờ khí NO

“Các trường hợp trẻ sinh ra mang nhiều trọng bệnh, nếu không có khí NO (Nitrit Oxide) thì tỉ lệ tử vong là 70%-80% mặc dù đã được điều trị bằng thở oxy, thở máy rung tần số cao, dùng thuốc vận mạch…” - Thạc sĩ, bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh BV Nhi đồng 1, khẳng định.

Trẻ suýt chết vì bị… sinh ép

Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mang trọng bệnh trong người vì nhiều nguyên nhân vừa khách quan (nhiễm trùng huyết, viêm phổi…), vừa chủ quan (sinh ép). Tuy nhiên, nếu không có giải pháp cấp cứu, điều trị kịp thời và đúng cách, nguy cơ trẻ tử vong là rất cao.

Điển hình là bệnh nhi sơ sinh vừa tròn 10 ngày tuổi, con của chị HTNN (28 tuổi, Tây Ninh) vừa được khoa Hồi sức Sơ sinh BV Nhi đồng 1 cứu sống. Theo bệnh án, khi thai nhi được 37 tuần tuổi, cha mẹ muốn bé ra đời vào ngày Valentine - 14-2 nên đã đến một bệnh viện tư trong tỉnh để mổ “bắt” bé ra. Vừa lọt lòng, bé đã tím tái. Bệnh viện tư chuyển qua bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển cấp cứu đến BV Nhi đồng 1 ngay trong đêm. Hiện bệnh nhi đã qua khỏi cơn nguy kịch nhờ thở bằng khí NO hơn 1,5 ngày.

Bệnh nhi gần 10 ngày tuổi này vừa qua khỏi cơn nguy kịch nhờ điều trị bằng khí NO tại BV Nhi đồng 1. Ảnh: DUY TÍNH

Trước đó, vì muốn con được sinh ngày 22-12, chị NTT (30 tuổi, TP.HCM) cũng đã đi sinh mổ “bắt” con. Chỉ vài giờ sau sinh, bé bị suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản và chuyển đến BV Nhi đồng 1. Để cứu cháu, các bác sĩ đã tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như chọc dẫn lưu khí màng phổi, bơm surfactant vào phổi, thở áp lực dương liên tục qua mũi và đặc biệt là thở máy với khí NO. Sau một tuần điều trị, bệnh nhi đã xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Những trẻ nào được dùng khí NO?

Bác sĩ Cao Ngọc Phượng cho biết khí NO là loại khí không màu, không mùi, được sử dụng để làm giãn mạch máu phổi, từ đó giảm kháng lực phổi để máu tưới lên phổi, giúp phổi trao đổi khí làm cho tình trạng suy hô hấp của bệnh nhi được cải thiện.

Theo bác sĩ Phượng, những trường hợp được chỉ định dùng khí thở NO gồm: Thai già tháng bị viêm phổi hít (hít nước ối trong bụng mẹ); trẻ bị nhiễm trùng huyết, biến chứng cao áp phổi; trẻ sinh mổ - sinh non (chọn ngày để sinh - PV) khi mẹ chưa chuyển dạ và bị suy hô hấp do cao áp phổi (phổi chưa hoàn thiện); trẻ bị thoát vị hoành bẩm sinh và một số trẻ bị cao áp phổi không rõ nguyên nhân. “Sau gần bốn tháng triển khai, khoa Hồi sức Sơ sinh đã cho 10 trẻ thở khí NO, cứu sống được tám trẻ” - bác sĩ Phượng cho hay.

Bác sĩ Võ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Nhi đồng 2, cũng cho biết sau vài tháng đưa vào sử dụng khí NO, nơi này đã điều trị cho khoảng 10 bệnh nhi, chủ yếu là điều trị cao áp phổi. Kết quả ghi nhận tám bệnh nhi đáp ứng rất tốt.

Vì sao đến nay trong nước mới chỉ có hai đơn vị đưa khí NO vào sử dụng, trong khi hiệu quả của nó quá lớn? “Khí này trong nước không sản xuất được mà phải nhập từ Singapore với giá thành cao và bảo hiểm y tế không chi trả” - bác sĩ Phượng nói. Bác sĩ Phượng cũng kiến nghị bảo hiểm xã hội cần đưa khí NO vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế để cứu sống những bệnh nhân nghèo bệnh nặng, vì một trẻ được cứu sống cũng chỉ mất hơn 10 triệu đồng.

Để sử dụng khí NO an toàn cho bệnh nhi, BV Nhi đồng 1, 2 cũng đã cử bác sĩ, điều dưỡng sang Mỹ, Pháp, Úc, Đan Mạch, Singapore, Đài Loan học tập kinh nghiệm, sau đó trở về tập huấn lại cho các bác sĩ, điều dưỡng khác.

Một số nước trên thế giới đã sử dụng khí NO vào năm 1992 và khí này được sử dụng rộng rãi vào những năm 1995-2000. Đến tháng 10-2010, BV Nhi đồng 1 là nơi đầu tiên triển khai khí này trong nước, sau đó là BV Nhi đồng 2. Hai bình khí NO được kết nối vào máy điều chỉnh lưu lượng để cung cấp khí. Sau đó, nó được kết nối với máy thở để đưa khí vào phổi bệnh nhi. Đây là một hệ thống khép kín. Khí do bệnh nhi thở ra cũng sẽ được hút về máy hút trung tâm và xả ra hệ thống xả chung, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng bệnh.

DUY TÍNH