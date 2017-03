Sốt xuất huyết “chạy đua” với tay-chân-miệng

Đã bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine ngừa SXH Ngày 20-9, Viện Pasteur TP.HCM đã tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine ngừa SXH trên 20 trẻ tại Mỹ Tho (Tiền Giang). Trước đó, ngày 16-9, nơi này cũng đã tiêm cho 20 trẻ tại TP Long Xuyên (An Giang). Theo Viện Pasteur TP.HCM, sau hai đợt tiêm này, các bên liên quan sẽ đánh giá lại, nếu không có gì thay đổi, từ ngày 26-9 sẽ tiêm mở rộng cho các đối tượng dự kiến tại hai địa phương trên (khoảng 1.402 trẻ ở Long Xuyên và 934 trẻ ở Mỹ Tho). Để tham gia tiêm vaccine thử nghiệm, chỉ cần hai điều kiện: trẻ 2-14 tuổi khỏe mạnh và cha mẹ đồng ý tự nguyện tham gia. Trước đó, trả lời báo Tuổi Trẻ, TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết vaccine ngừa SXH có tên gọi ban đầu là Dengue-CYD, do Sanofi Pasteur (đơn vị cung cấp một số vaccine cho Việt Nam) nghiên cứu từ khoảng 20 năm nay. Vaccine này đã được nghiên cứu ở 13 quốc gia như Mỹ, Úc, một số nước có và không có lưu hành dịch SXH. Nghiên cứu thực hiện trên 6.200 người từ 12 tháng tuổi đến 45 tuổi; qua các giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật, thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn một (tính an toàn) và giai đoạn hai (tính sinh miễn dịch và tính an toàn). Kết quả cho thấy vaccine nghiên cứu an toàn trên người. Phản ứng sau tiêm tương tự các vaccine khác đang lưu hành. Kết quả nghiên cứu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở các nước chỉ công bố sau khi đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của quốc gia đó xem xét cụ thể.