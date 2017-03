Sốt xuất huyết: Không được truyền dịch bừa bãi

Trong đợt giám sát công tác điều trị sốt xuất huyết (SXH) khu vực phía Nam mới đây, Bộ Y tế cho biết sẽ có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành yêu cầu các cơ sở điều trị phải tuân thủ phác đồ điều trị SXH. Đối với các bệnh viện tư nhân, khi phát hiện bệnh nhân SXH thì chuyển đến các bệnh viện công chuyên điều trị SXH nhằm tránh tình trạng bệnh chuyển nặng, biến chứng, chết.

Quá tải do không nắm rõ phác đồ

Ngày 8-9-2010, bệnh nhi NTH (5 tuổi, nhà ở TP.HCM) nhập bệnh viện quận điều trị vì bị SXH. Trong vòng ba ngày, bé được truyền đến chín chai nước biển, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của bé ngày một xấu, đi tiêu phân lỏng màu đen, sốt cao kéo dài, mệt và khó thở nên bác sĩ ở đây đã cho chuyển bé đến BV Nhi đồng 2. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi H. bị phù phổi cấp do truyền quá nhiều dịch trên nền bệnh nhi SXH độ III. Tiếp sau đó một tuần, một bệnh nhi được chuyển từ tuyến tỉnh đến Nhi đồng 2 cũng với bệnh trạng SHX nhưng cấp cứu do quá tải truyền dịch.

Trước đó, một bệnh nhân 30 tuổi ở bệnh viện tuyến tỉnh được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới trong trình trạng phù toàn thân, khó thở… vì quá tải dịch truyền. Ngay lập tức, bác sĩ phải chống sốc và cho thở máy để giải quyết tình trạng phù phổi cấp của bệnh nhân.

Theo TS-BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa SXH, BV Nhi đồng 1, trước đây SXH chủ yếu xảy ra trên trẻ em, còn người lớn ít gặp và tình trạng bệnh cũng nhẹ nên ngành y tế chỉ có phác đồ điều trị cho trẻ. Do đó, khi xảy ra SXH trên người lớn thì các bác sĩ, nhất là tuyến tỉnh cứ áp dụng phác đồ điều trị cho trẻ trên người lớn nên đã xảy ra nhiều trường hợp chết vì phù phổi do quá tải dịch truyền.

Truyền nước biển không đúng chỉ định, không đúng thời điểm không những không mang lại hiệu quả mà còn làm cho bệnh nặng thêm. Trong ảnh : Bệnh nhân sốc SXH được chỉ định truyền dịch chống sốc. Ảnh: DUY TÍNH

TS-bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết kết quả giám sát công tác điều trị SXH ở một số tỉnh cho thấy vẫn còn một số bác sĩ lơ mơ trong phác đồ điều trị SXH, đặc biệt là tại các cơ sở y tế (bệnh viện) tư nhân mới thành lập, chưa được tập huấn về phác đồ điều trị.

Nguy kịch nếu dịch tràn vào phổi

Theo TS Châu, cơ chế của SXH là hiện tượng gia tăng tính thấm của thành mạch máu. Hiện tượng này xuất hiện nhiều và nặng nề vào các ngày thứ tư, thứ năm của bệnh. Trong những ngày này, toàn bộ dịch trong lòng mạch máu thoát qua thành mạch, chảy ra ngoài nằm ở các mô. Lúc này, bên trong lòng mạch máu, thể tích máu tuần hoàn giảm đi nên dẫn đến tình trạng sốc.

Để điều trị bệnh SXH trong giai đoạn sốc, bác sĩ sẽ cho truyền các loại dịch truyền nhằm bảo đảm phục hồi thể tích dịch bên trong lòng mạch máu. Lúc này, bác sĩ phải đối phó với tình trạng hết sức khó khăn, vì bên ngoài mạch máu nước ngập đầy nhưng trong lòng mạch máu thì không có đủ thể tích máu, áp lực không đủ để đưa máu lên nuôi não, tim, gan…, từ đó dẫn đến bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan và chết.

Bác sĩ Châu cho rằng điều đáng sợ nhất của quá tải dịch truyền là khi nước tràn ra khỏi thành mạch máu, tràn vào khoảng màng phổi (gây tràn dịch màng phổi) và màng bụng (gây bụng chướng to như người bị xơ gan giai đoạn cuối) và đặc biệt tràn vào phổi (vì nước trong mạch máu phổi cũng thoát ra ngoài) vào trong các phế nang và gây khó thở, làm cho bệnh nhân bị suy hô hấp. Nhiều bệnh nhân SXH chết không phải do sốc nhưng do biến chứng phù phổi.

Nếu bệnh nhân đã bị quá tải truyền dịch nhưng vẫn còn sốc thì việc điều trị rất phức tạp vì bác sĩ vừa phải dùng thuốc và các biện pháp chọc tháo bớt dịch ra, song song đó lại phải truyền nước vào để đảm bảo thể tích máu lưu thông, phải sử dụng máy thở vì bệnh nhân bị phù phổi. Ngoài biến chứng chết, quá tải dịch truyền sẽ làm cho thời gian điều trị kéo dài do nước vào phổi, phải thở máy. Thông thường SXH chỉ điều trị 6-7 ngày thì phải kéo dài đến hai tuần do tình trạng phù phổi.

SXH là gì? SXH Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây dịch do virus Dengue gây nên. Bệnh SXH có diễn tiến khó tiên đoán và hiện chưa có biện pháp nào ngăn chặn diễn tiến bệnh nặng. Tuy nhiên, khi phát hiện kịp thời và điều trị thích hợp thì đa số các trường hợp sẽ hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng gì. Những dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng cần nhanh chóng được theo dõi tại cơ sở y tế: - Đang sốt cao 4-5 ngày, thân nhiệt đột ngột giảm, tay chân lạnh. - Tri giác vật vã, bứt rứt, hoặc lừ đừ, li bì. - Đau bụng nhiều (đau vùng gan). - Chảy máu cam, ói ra máu, tiêu phân đen... - Tiểu ít. Nhận biết quá tải dịch truyền Nếu truyền dịch nhanh, khi nào thấy bệnh nhân thở không nổi là biết đang quá tải dịch truyền. Triệu chứng khác có thể là sùi bọt mép và có thể chết. Nếu truyền từ từ thì người bệnh nhân sẽ phù lên, mi mắt sụp xuống... ______________________________________________________ . Những ngày đầu SXH khởi phát, nếu truyền dịch sớm sẽ không tốt cho bệnh nhân? + Đúng. Trong những ngày đầu của bệnh SHX, nếu bệnh nhân còn ăn uống được thì nên ăn uống bằng đường tự nhiên, còn truyền dịch, đạm chỉ dành cho người không ăn uống được. . Nghĩa là không phải hễ chẩn đoán SXH là truyền dịch? + Đúng. Truyền dịch phải đúng chỉ định, đó là khi bệnh nhân không ăn uống được, ói dữ dội trong những ngày đầu và khi bệnh nhân bị tụt huyết áp, cần đưa vào lượng dịch bù cần thiết. . Lượng dịch truyền sẽ như nhau cho mỗi người bệnh? + Sai. Nhu cầu của bệnh nhân cần bao nhiêu dịch thì truyền bấy nhiêu. Khi bệnh nhân đã bị tụt huyết áp thì lượng dịch truyền là 15 ml dịch/cân nặng trong vòng một giờ, sau đó giảm dần theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Một khi bệnh nhân chưa vào sốc thì không được truyền nhanh như vậy mà một ngày chỉ được truyền 1-2 lít dịch, đó là nhu cầu bình thường của bệnh nhân, nếu bệnh nhân uống được thì không nên truyền.

