Stress không pha khó loãng

Nếu người làm việc văn phòng phải tuân thủ giờ làm việc thì cơ thể còn khổ hơn nữa khi phải điều chỉnh liên hồi do ảnh hưởng của chiếc đồng hồ cá biệt mang tên nhịp sinh học.

Stress dẫn đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng

Theo báo cáo gần đây trên tạp chí Natur & Medizin ở CHLB Đức, không dưới 50% trường hợp bệnh lý, dù là rõ ràng như đau răng hay mông lung như trầm uất, bắt đầu từ rối loạn nhịp sinh học. Nói cách khác, nếu chiếc đồng hồ của cơ thể vì lý do nào đó chạy nhanh hay chạy chậm hơn bình thường, báo động quá sớm hay quá trễ, thay vì đúng giờ quy định thì rối loạn nào đó trên trục thần kinh - nội tiết - biến dưỡng sớm muộn không mời cũng đến. Đáng nói hơn nữa là 70% trường hợp rối loạn nhịp sinh học khiến nạn nhân thậm chí rối loạn cương dương, lãnh cảm… là do bàn tay phá hoại ngấm ngầm của stress. Do đó, làm sao trung hòa được mũi dùi của stress chính là phương án dự phòng nhiều căn bệnh nghiêm trọng.

Công việc chất chồng khiến stress và mỏi mệt là hiện tượng thường gặp, nhất là đối với các nhân viên văn phòng.

Tái lập quân bình cho nhịp sinh học

Điểm lý thú là chuyên gia về bệnh lý do stress ở ĐH Munich lại không khuyến khích việc dùng thuốc vì cho dù có ức chế được chỗ này trong hệ thần kinh thì chỗ khác lại bùng phát, nhiều khi mạnh hơn. Chọn thuốc đặc hiệu chỉ khổ thêm cho nạn nhân vì cách mấy cũng tiền mất tật mang. Thay vì chỉ trông mong vào hoạt chất ngoại viện, các nhà nghiên cứu ở đất nước của xe Mercedes, BMW, Porsche… đã đồng thanh khuyến khích phương án chủ động thay đổi nếp sinh hoạt. Theo họ, muốn tái lập quân bình cho nhịp sinh học thì cần đổi nhịp trong cuộc sống thường ngày để từ đó cơ thể trở về điểm xuất phát cá biệt. Khác với đồng hồ đeo tay, đồng hồ sinh học bao giờ cũng chạy theo kiểu không ai giống ai.

Tám cách chống stress hiệu quả

Dưới đây là các biện pháp mà các bác sĩ thường khuyên người có nguy cơ mắc bệnh stress:

- Nên tìm cách nghỉ ít phút nhưng nhiều lần trong ngày. Trong giờ nghỉ nếu có dịp đóng vai “bà tám” càng hay.

- Cách mấy cũng cần một lần trong ngày không dưới 10 phút trong khung cảnh chỉ còn mình với ta. Nếu lúc đó thiền định thì đúng là thượng sách.

- Tuyệt đối đừng mang việc chưa làm xong vào giờ nghỉ. Đã gọi là nghỉ thì phải ngưng chuyện vừa làm cũng như chuyện sắp thực hiện. Nên tắt điện thoại di động vì không có chuyện gì khẩn cấp trong vòng 15 phút.

- Chọn hình thức giải trí trong giờ nghỉ hoàn toàn trái ngược với công việc thường ngày. Ngưng đánh máy vi tính để đọc sách trong giờ nghỉ thì stress chẳng khác nào được nhân đôi.

- Đừng đóng vai thụ động với lịch hẹn trong công việc. Tất nhiên cần linh động nhưng đừng cố gắng chạy theo yêu sách của người khác bằng mọi giá. Quan trọng hơn nữa là tuyệt đối đừng tìm cách giải quyết hai vấn đề trong khoảng thời gian chỉ đủ cho một việc.

- Tránh việc gì cũng để ngày mai nhưng mặt khác, cũng đừng cố gắng giải quyết cho xong việc không nhất thiết phải xong trong ngày hôm nay. Đừng theo quan điểm “luôn thể làm cho xong”.

- Đừng tự kỷ ám thị với định kiến mình là người không thể thay thế. Trái lại, cho dù có thừa sức cáng đáng vẫn nên tìm cách chia sẻ trách nhiệm cho toàn đội. Chẳng khác cầu thủ có giỏi cách mấy vẫn không thể một mình vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ trong suốt 90 phút của trận đấu.

- Tìm cách trở về với thiên nhiên, càng thường càng tốt, để vừa xả xú bắp vừa tìm lại hứng thú. Chim kiểng, cá kiểng, cây kiểng, kiểu nào cũng được, miễn là “stress nhân” nhờ đó tìm được ít phút của “tao nhân”.

Biết là giữa lý thuyết và thực tế bao giờ cũng có khoảng cách nhưng nếu khoanh tay ngồi chờ thì đằng nào cũng thua stress. Mặt khác, muốn đối đầu với stress đâu cần phải quá đỗi gian truân.

Dấu hiệu của stress Những dấu hiệu dưới đây giúp bạn nhận biết được căn bệnh này: - Dễ dàng mệt mỏi và thường rất khó dậy vào buổi sáng. - Có cảm giác làm việc ngày càng nhiều hơn nhưng kết quả ngày càng tồi tệ. - Bạn có cảm giác rằng những nỗ lực trong công việc của bạn không được mọi người chú ý. - Thỉnh thoảng quên những cuộc hẹn. - Hay cáu giận. - Ít gặp người thân và bạn bè thân thiết. Những dấu hiệu này có thể là chưa đầy đủ để bạn nhận ra mình bị stress và biểu hiện stress có thể không giống nhau ở mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết lắng nghe cơ thể mình.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị Oxy cao áp, TP.HCM