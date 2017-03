Sử dụng kháng sinh sớm có thể béo phì

Theo BS Nguyễn Tất Bình -Tuổi Trẻ



Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Y khoa New York và Trường ĐH Dịch vụ công Wagner (Mỹ) đã tiến hành phân tích số liệu của trên 11.500 trẻ sinh ra tại Anh trong khoảng thời gian 1991 - 1992. Các nhà khoa học nhận thấy những trẻ được cho uống kháng sinh trong khoảng thời gian từ khi sinh đến 5 tháng tuổi có cân nặng theo chiều cao hơn những trẻ không được uống kháng sinh.Sự khác biệt này được quan sát rõ khi trẻ được 3 tuổi với nguy cơ bị thừa cân cao hơn 22% khi so với những trẻ không uống kháng sinh. Đối với những trẻ uống kháng sinh sau 6 tháng tuổi thì không thấy có sự khác biệt về cân nặng khi so với những trẻ không uống kháng sinh.Theo các nhà nghiên cứu, có thể việc sử dụng kháng sinh quá sớm đã làm mất cân bằng lợi khuẩn đường ruột gây ảnh hưởng đến sự hấp thu các chất dinh dưỡng. Mặc dù thuốc kháng sinh quan trọng nhưng các bác sĩ cần cẩn thận khi kê đơn cho trẻ.