Sử dụng phẩm màu bừa bãi trong nhiều loại thực phẩm

Phát biểu tại hội thảo Phụ gia thực phẩm - những nguy cơ tiềm ẩn, do Hội Khoa học kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức ngày 10-5 tại Hà Nội, PGS.TS Phan Thị Sửu (Hội Khoa học kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm) cho hay ở VN việc sử dụng phẩm màu trong thực phẩm rất phổ biến.

Theo bà Sửu, qua thanh tra trên thị trường với 203 mẫu nguyên liệu gồm chín loại màu, 100% màu xanh dương, tím nho, màu hồng đều không nằm trong danh mục cho phép, chỉ có 2/32 mẫu màu xanh lá cây nằm trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm. Bà Sửu cho biết do sử dụng phẩm màu vào thực phẩm, người sử dụng, nhất là trẻ em, thích thú hơn vì thấy màu sắc hấp dẫn mà không biết rằng sử dụng tùy tiện, không đúng chủng loại, không đảm bảo độ tinh khiết và không đúng liều lượng, phẩm màu có thể là tác nhân gây nhiều loại bệnh cho gan, thận, về lâu dài gây ung thư cho người sử dụng. Bà Sửu cũng lưu ý các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chỉ dùng phẩm màu được phép sử dụng, chú ý các sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ và tránh dùng phẩm màu được khuyến cáo cấm sử dụng cho trẻ dưới 3 tuổi như tartrazine (màu vàng chanh), qiunoline (vàng), brilliant blue (xanh), sunset yellow (vàng), carmoisine (đỏ), carmine (đỏ son), allura red AC (đỏ) và chất bảo quản natri benzoate. Theo L.ANH (TTO)