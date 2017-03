Sự thật về “thần dược” kéo dài “của quý”

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Như, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân: Chưa có thuốc làm “của quý” to và dài! “Của quý” được cấu tạo chính bởi hai ống hình trụ (gọi là thể hang). Mỗi ống thể hang có vỏ bao dày chắc (gọi là bao trắng). Bên trong bao trắng là những xoang mạch máu, giống như miếng xốp. Khi máu đổ đầy các xoang mạch máu này thì thể hang phồng cương lên nhưng không thể phồng mãi vì bị bao trắng chặn giữ lại. “Của quý” to hay nhỏ, dài hay ngắn là tùy thuộc hai thể hang này. Kích thước của hai thể hang này lại được lập trình bởi gien. Hiện chưa ai thay đổi được sự lập trình này nên chưa có biện pháp nào làm tăng được kích thước “của quý”. Phẫu thuật cũng không thể làm thay đổi kích thước hai thể hang. Phẫu thuật chỉ có thể giúp phần “của quý” giấu bên dưới da được dời ra ngoài nên làm cho “của quý” nhìn có vẻ dài thêm vài cm. Phẫu thuật làm “của quý” to thêm thực chất là “đắp” thêm mỡ bọc quanh hai thể hang, nhìn to hơn nhưng bị méo mó, lồi lõm. Sự thật chưa có thuốc nào làm“của quý” dài và to được. Tốt nhất là quý ông nên hài lòng với những gì trời cho. Bản lĩnh đàn ông không nằm ở chỗ đó mà ở năng lực và trách nhiệm.