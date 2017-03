Sữa chỉ như... bột mì

Cục An toàn thực phẩm chưa đủ thông tin về Danlait? Ngày 21-2, Cục An toàn thực phẩm đã có thông báo chính thức công nhận “thực phẩm bổ sung- sữa dê Danlait” đều có nguồn gốc xuất xứ từ Pháp, ghi nhãn tiếng Pháp và có nhãn phụ tiếng Việt theo đúng quy định của pháp luật VN, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định với từng lô hàng... Tuy nhiên ngày 22-2, cục này lại có văn bản gửi Đại sứ quán Pháp tại VN đề nghị giúp xác minh “sữa dê Danlait” có phải do Công ty FIT, Cộng hòa Pháp sản xuất hay không và sản phẩm này có lưu hành tại Cộng hòa Pháp hay không. Cũng trong ngày 22-2, Quản lý thị trường Hà Nội đã niêm phong trên 6.000 lon Danlait do vi phạm quy định về nhãn mác trên nhãn phụ sản phẩm, do giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cấp cho Danlait là thực phẩm bổ sung- sữa dê Danlait, nhưng nhãn phụ chỉ ghi đây là “sữa dê Danlait”. Trong khi chỉ một ngày trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã xác nhận nhãn phụ sản phẩm là đúng quy định của pháp luật!