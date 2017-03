Sữa nội không thua sữa ngoại

Để có sự đánh giá khách quan nhằm định hướng người tiêu dùng khi chọn lựa mua sữa, mới đây Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM đã kiểm định một số chỉ tiêu dinh dưỡng, an toàn thực phẩm của các mẫu sữa do doanh nghiệp trong nước sản xuất như Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng (Nutifood) để so sánh với sữa nhập khẩu cùng chuẩn loại.

Sữa nội vượt trội

Chi cục đã kiểm định 10 mẫu sữa nội và tám mẫu sữa ngoại, tập trung đối tượng trẻ từ 0 đến sáu tháng, trẻ từ sáu đến 12 tháng, trẻ từ một đến ba tuổi, phụ nữ mang thai… Kết quả 18/18 mẫu sữa đạt tiêu chuẩn vi sinh, hàm lượng kim loại nặng (arsen, cadmi, chì, thủy ngân, thiếc) đạt chuẩn quy định, không phát hiện melamine. 10/10 mẫu sữa nội có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với công bố đã đăng ký tại Cục An toàn Thực phẩm. Sáu mẫu sữa cùng loại của Vinamilk, Nutifood và ngoại nhập có chất lượng dinh dưỡng tương đương.

Người tiêu dùng đang chọn lựa mua sữa sản xuất trong nước. Ảnh: TRẦN NGỌC

Kết quả còn cho thấy một số sữa nội có chỉ tiêu chất lượng ưu việt so với sữa ngoại cùng chủng loại. Cụ thể sữa bột dùng cho trẻ từ 0 đến sáu tháng tuổi của Vinamilk có hàm lượng đạm 12%, cao hơn sữa ngoại cùng chuẩn loại có hàm lượng đạm 11,3%. Sữa bột cho trẻ từ sáu đến 12 tháng tuổi của Vinamilk có hàm lượng đạm 17,9%, béo 25,5%, cao hơn sữa ngoại cùng chuẩn loại có hàm lượng đạm 15,4%, béo 15%. Sữa bột dùng cho trẻ từ một đến ba tuổi của Nutifood có hàm lượng đạm 16,9%, béo 20%, canxi 631 mg/kg, sắt 6,72 mg/kg, cao hơn sữa ngoại cùng chuẩn loại có hàm lượng đạm 13,2%, béo 11%, canxi 604 mg/kg, sắt 4.14 mg/kg.

Đối với sữa bột dùng cho phụ nữ mang thai, sản phẩm của Vinamilk có hàm lượng đạm 24,5%, béo 15,2%, canxi 746 mg/kg và của Nutifood có hàm lượng đạm 24%, canxi 1498 mg/kg, cao hơn sữa ngoại cùng chuẩn loại có hàm lượng đạm 15,7%, béo 14,4%, canxi 938 mg/kg.

Uống sữa ngoại vẫn không tăng cân

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết theo thông tin khảo sát về giá từ Vinamilk và Nutifood, sữa ngoại có giá cao hơn sữa nội cùng chủng loại từ 50% đến 80%. “Xét về chất lượng dinh dưỡng thì sữa nội và sữa ngoại tương đương nhau. Nhưng về giá cả thì sữa nội thấp hơn sữa ngoại. Sản lượng sữa nội lại đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy nên sử dụng sữa nội để mang lại lợi ích cho nền kinh tế nước nhà nói chung và người nuôi bò sữa nói riêng” - ông Hòa bà̉y tỏ.

BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết giá trị dinh dưỡng giữa sữa ngoại và sữa nội không có sự khác biệt. Do vậy, khi mua sữa cần cân nhắc điều kiện kinh tế. Ghi nhận tại Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho thấy không ít trẻ thường xuyên uống sữa ngoại nhưng không tăng cân bởi không phù hợp với khả năng hấp thụ của trẻ. Nhưng khi chuyển qua dùng sữa nội thì cơ thể có chiều hướng cải thiện. “Một khi chất lượng sữa ngoại và sữa nội tương đồng thì tốt nhất nên dùng sữa nội để góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển” - BS Diệp nêu quan điểm.

Ngoài đảm bảo các thành phần dinh dưỡng trong sữa, Nutifood cũng quan tâm đến ATVSTP. Theo ông Trần Hữu Đức, Giám đốc Quan hệ công chúng Nutifood, cho rằng Nutifood tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm. Thường xuyên thực hiện các cuộc thanh tra nội bộ và bên ngoài để luôn bảo đảm hệ thống chất lượng. Mới đây Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2013. Theo đó, sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Để thực hiện nghiêm thông tư trên, Bộ Y tế vừa ra văn bản chỉ đạo Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính trong việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá. Đồng thời phối hợp với những đơn vị đầu mối của các bộ và Sở Tài chính, Công Thương, NN&PTNT thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về giá.

TRẦN NGỌC