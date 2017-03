“Súng” không tự gãy!

Một trường hợp phẫu thuật điều trị gãy dương vật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)



Gãy do tò mò, khám phá cơ thể

Chỉ gãy khi cương cứng tối đa

Cần phải phẫu thuật ngay



Theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, gãy dương vật là trường hợp cấp cứu ngoại khoa cần phải đến bệnh viện để phẫu thuật ngay. Nếu không được phẫu thuật để khâu nối sớm, dương vật sẽ dễ hoại tử. Cũng có trường hợp máu chảy lâu không thoát dẫn tới hoại tử hoặc không tiểu tiện được, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khi có dấu hiệu hoại tử, nhiều trường hợp bắt buộc phải cắt bỏ và dương vật sẽ không còn hình dạng như ban đầu. Có trường hợp dương vật sau khi gãy thì xìu xuống khiến chủ nhân không thấy có biểu hiện gì khác lạ nên không cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp khi bị gãy dương vật, chỉ khoảng 3- 4 giờ sau là vị trí gãy sẽ sưng vù, tím ngắt, sưng to gấp 5-6 lần bình thường. Nếu được cấp cứu kịp thời, sau phẫu thuật khoảng 7- 10 ngày, dương vật sẽ trở lại bình thường, không để lại di chứng gì về tiểu tiện và cũng không ảnh hưởng đến việc sinh con.

Những trường hợp có tiền sử bị gãy dương vật nếu không được thăm khám, tái khám cẩn thận rất dễ để lại sẹo, xơ hóa, cong vẹo dương vật và về lâu dài có thể dẫn tới hiện tượng rối loạn cương dương.

Trong lúc vợ chồng đang ở giai đoạn cao trào, M.A bỗng nhiên giật mình vì nghe một tiếng rắc rồi sau đó là tiếng chồng hét lên. Thấy chồng nhăn nhó ôm chặt chỗ ấy, chị lờ mờ hiểu ra “cậu nhỏ” của chồng gặp nạn. Quá sợ hãi, chị ôm mặt khóc rồi vội vã gọi taxi đưa chồng đến bệnh viện. Đến khi chồng chị được bác sĩ khám, khâu nối và trấn an rằng sẽ không sao, chị mới nhớ là có lẽ trong lúc mặn nồng, chị đã vô tình bẻ gãy “cậu nhỏ” của chồng.Theo TS-BS Nguyễn Huy Thọ, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt Bệnh viện 108, bệnh nhân loại này chủ yếu là nam giới độ tuổi thanh thiếu niên do hay nghịch với dương vật. Ở lứa tuổi này, khi cơ thể phát triển nhanh chóng, nhiều em thường tò mò tự khám phá chính cơ thể mình và không ít trường hợp đã phải nhập viện để cấp cứu vì gãy dương vật.Trường hợp bệnh nhân Phạm H.Q (17 tuổi, ngụ Hải Dương) là một ví dụ. Thời gian gần đây, Q. hay tự nghịch dương vật một mình trong đêm. Một lần, để tìm cảm giác lạ, Q. đưa dương vật vào một vòng bi rồi tự mình đưa đẩy nhưng đến lúc lôi ra thì dương vật kẹt cứng.Hoảng quá, Q. lấy tay bẻ gập dương vật xuống, hy vọng sẽ làm cho xẹp để giải thoát khỏi vòng bi nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì dương vật càng sưng to, tím ngắt… Sau gần 3 giờ loay hoay, không thể chịu được nữa, Q. phải cầu cứu người thân đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phải vừa tưới nước làm lạnh dương vật vừa dùng dụng cụ cưa chiếc vòng bi.Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên vài ngày sau, Q. xuất viện trong tình trạng ổn định.Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết không phải bệnh nhân nào gặp sự cố như trên cũng may mắn cứu được dương vật. Có những trường hợp chấn thương quá lâu lại không được sơ cứu đúng cách nên phần đầu “cậu nhỏ” đã bị hoại tử.Theo ghi nhận của các bệnh viện, nguyên nhân khiến quý ông phải vào bệnh viện cấp cứu vì gãy dương vật thì có rất nhiều. Có trường hợp đơn giản chỉ vì khi ngủ vô tình nằm đè lên, bị đánh, bị các vật cứng va đập; có trường hợp một số bạn trẻ buổi sáng thức dậy hết sức bối rối, xấu hổ khi thấy dương vật cương cứng sinh lý nên lấy tay bẻ; cũng có trường hợp vì động tác quan hệ tình dục không hợp lý hoặc mạnh quá cũng làm dương vật trượt và bị gãy. Tuy nhiên, chiếm số lượng cao nhất là các trường hợp do chính chủ nhân tự bẻ. Mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận tới vài chục trường hợp gãy dương vật.Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Khoa Thận tiết niệu, kể đã từng điều trị cho một quý ông hơn 30 tuổi nhưng đã gãy dương vật tới 3 lần vì các lý do khác nhau. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên không để lại hậu quả gì lớn nhưng sau những lần ấy, khả năng quan hệ tình dục của người này giảm hẳn.Theo phân tích của các bác sĩ chuyên khoa thận niệu, dương vật được cấu tạo chủ yếu bởi 2 ống hình trụ như 2 ống nước, còn gọi là thể hang. Mỗi ống là một bao xơ, bên trong rỗng, chứa máu. Khi 2 ống nước này bị vỡ sẽ làm cho máu thoát ra ngoài gây phù nề, tím tái... khiến chủ nhân đau đớn. Điều này lý giải tại sao dương vật không có xương mà vẫn gặp hciện tượng gãy. Và cũng vì thế, dương vật chỉ có thể gãy khi đang cương cứng tối đa chứ không thể gãy trong tình trạng mềm xìu.Theo Ngọc Dung (NLĐ)