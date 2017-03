Suy gan do dùng thuốc điều trị bệnh tim Multaq

Mới đây, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã lên tiếng cảnh báo người sử dụng về mức độ an toàn của một loại thuốc điều trị tim do tập đoàn dược phẩm Sanofi-Aventis của Pháp sản xuất.

Thuốc Multaq. (Nguồn: Internet)



Theo thống kê, nhiều bệnh nhân đã bị tổn thương gan do dùng loại thuốc này, thậm chí hai ca trong số đó đã phải phẫu thuật để cắt bỏ gan sau khi họ uống thuốc được bốn đến sáu tháng.



Dronedarone hay còn có tên gọi khác là Multaq, đã được Sanofi tung ra thị trường vào năm 2009. Loại thuốc viên này đã được kê cho ít nhất là 492.000 bệnh nhân ở Mỹ, những người đang mắc các bệnh liên quan đến nhịp tim.



Tác dụng của thuốc đến việc điều trị các bệnh tim mạch ra sao thì vẫn chưa ai rõ, nhưng thực tế cho thấy tất cả những bệnh nhân sử dụng Dronedarone đều bị suy gan nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần so với người không dùng thuốc.



Trước tình hình đó, FDA đã đề nghị hãng dược phẩm này phải đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng về nguy cơ gây tổn thương gan trên vỏ sản phẩm Multaq.



Ngoài ra, nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường như dị ứng, vàng mắt, vàng da, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân có màu sáng thì bệnh nhân cần ngưng sử dụng thuốc và ngay lập tức đi khám bác sĩ. Bên cạnh đó, thuốc cũng chống chỉ định với những bệnh nhân suy tim nặng hoặc gần đây phải nhập viện vì suy tim./.



Theo Phan Thiện (Vietnam+)



