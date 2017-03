Suy kiệt do giun đũa chó

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào đầu tháng 8 trong tình trạng suy kiệt, không ăn uống được, phù chân, bụng sưng to và đau bụng nhiều. Hai tháng trước đó, bệnh nhân đến nhiều bệnh viện khám nhưng lại được chẩn đoán là viêm dạ dày, lao màng bụng, suy dinh dưỡng..., tình trạng bệnh không cải thiện.





Theo T.DƯƠNG (Tuổi Trẻ)



Do bệnh nhân từng nuôi chó, cùng với thành phần bạch cầu đa nhân ái toan (một loại tế bào trong máu bảo vệ cơ thể chống lại các vi sinh tấn công cơ thể) tăng cao trong máu, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quyết định nội soi dạ dày và ruột già, chụp CT bụng, chọc hút dịch ổ bụng để làm xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm phân và máu, đồng thời sinh thiết màng bụng.Kết quả xác định bệnh nhân bị viêm màng bụng do nhiễm giun đũa chó. Sau hơn một tháng nằm viện điều trị, được tẩy giun chó, bệnh nhân khỏe hẳn, hết đau bụng, bụng nhỏ lại, ăn uống tốt và tăng 4kg. Trường hợp này, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bụng bệnh nhân càng ngày càng to, suy kiệt dần và có thể tử vong.Mới đây các chuyên gia Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ khi làm việc với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng khẳng định đây là trường hợp rất hiếm gặp vì theo y văn thế giới, đến nay cũng chỉ có vài trường hợp được báo cáo. Thường khi giun đũa chó vào cơ thể sẽ đi đến não, gan, phổi... để gây biến chứng chứ rất hiếm khi gây biến chứng ở ổ bụng.