Suy nhược vì ăn chay thiếu chất

Thai phụ không nên ăn chay trường Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ nếu ăn chay trường sẽ bị thiếu các vi chất (sắt, kẽm, vitamin B12) nên dễ sinh bệnh. Đối với phụ nữ mang thai sẽ có nguy cơ bị sinh non, thai lưu, băng huyết cao hơn người bình thường. Thiếu iốt trong quá trình mang thai cũng sẽ sinh con bị đần độn. Vì vậy, các bà mẹ chuẩn bị mang thai và cho con bú thì tuyệt đối không nên ăn chay trường. ThS-BS ĐẶNG LÊ DUNG HẠNH,

Trưởng khoa Khám bệnh A, BV Hùng Vương Không khuyến khích trẻ em ăn chay Do trẻ em là độ tuổi đang tăng trưởng nhanh, cần nhiều dinh dưỡng và các vi chất khác để phát triển cơ thể nên không khuyến khích trẻ ăn chay trường. Nếu trong điều kiện trẻ phải ăn chay trường thì nên đảm bảo cho trẻ một khẩu phần ăn đa dạng và đầy đủ các loại thực phẩm từ thực vật. Nên dùng nhiều trứng và sữa để bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng. Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng vitamin C để cơ thể tăng khả năng hấp thụ các chất sắt, kẽm… Không nên cho trẻ uống nhiều Coca, cà phê, trà đặc sẽ làm ức chế sự hấp thụ chất sắt, kẽm có trong thức ăn. Cần bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng dưới dạng thuốc bổ cho trẻ nhưng phải theo chỉ dẫn của các bác sĩ. TS-BS TRẦN LÊ MINH HẠNH,

Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM