Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng

Theo Ng.Thạnh (NLĐO)



Trước đó, tối 27-7, anh Khá nhập viện trong tình trạng khó thở, không nói và nuốt được, chảy nước dãi. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu mở khí quản và thực hiện nội soi thanh quản treo ghắp dị vật là con cá rô dài 10 cm cứu bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, cổ còn đau nhưng không còn khó thở và giao tiếp, ăn uống được.Anh Khá cho biết tối 22-7, anh cùng người bạn đi lưới cá và bắt được hai con cá bống, cá rô. Trong lúc đang ngậm “chiến lợi phẩm”, anh bị người bạn chọc cười, con cá bống rớt ra ngoài còn cá rô chạy tuột vào họng gây ngạt thở. Anh được chuyển đến Bệnh viện Triều An cấp cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.Theo TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Khá còn may mắn do con cá quá to chắn họng nên còn thở được. Trường hợp con cá nếu còn nhỏ sẽ chặn bít đường thở bệnh nhân sẽ tử vong ngay.