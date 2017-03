Suýt chết vì uống thuốc quên bóc bỏ... vỏ

Thuốc vướng ở thực quản, gây thủng thực quản, tràn dịch mảng phổi…



BS.TS Nguyễn Đức Chính, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân này nhập viện Việt Đức sau 3 ngày được lấy dị vật là viên thuốc cả vỏ tại bệnh viện Hưng Yên. Khi nhập viện chiều 30/7, bệnh nhân này bị tràn dịch phổi, khó thở, vùng cổ phù nề có dịch tiêu hóa, chức năng phổi phải bị ảnh hưởng…



Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu bằng cách mổ thông dạ dày và dẫn lưu màng phổi phải ra nhiều dịch và hiện vẫn đang được theo dõi ở khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn.



Người nhà bệnh nhân cho biết, vì bị sưng nướu răng nên anh D phải uống thuốc. Tối 27/7, đang xem ti vi thì anh nhớ ra việc uống thuốc và đi lấy thuốc, vừa xem ti vi vừa uống. Do mải xem ti vi, không đẻ ý anh cho cả viên thuốc có vỏ bọc cứng bên ngoài vào miệng và uống nước.



“Vừa uống xong nó mới phát hiện là nuốt phải vỏ thuốc vì thấy vướng vướng ở cổ, nó còn cố uống nhiều nước cho thuốc trôi xuống nhưng viên thuốc vẫn nằm nguyên vị trí. Một lúc sau thì D bị khó thở, thở gấp gia đình vội đưa đi cấp cứu ở BV Hưng Yên”, bố bệnh nhân kể lại.



Tại đây, bệnh nhân được nội soi họng phát hiện dị vật và đã được ghắp dị vật ra bằng phương pháp nội soi.và được theo dõi tại viện. Tuy nhiên tình trạng vẫn không tốt hơn, bị tràn dịch màng phổi, khó thở nên được chuyển lên BV Việt Đức.



TS Chính cho biết, nuốt phải dị vật gây hóc là khá phổ biến. Có trường hợp nuốt phải răng giả, hóc xương cá, đầu bút bi… nhưng đâu là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị hóc vỏ thuốc. “Sở dĩ gây ra thương tổn nặng dẫn đến thủng thực quản, tràn dịch mang phổi là bởi vỏ thuốc vốn cứng, sắc cạnh dễ dàng gây thương tổn”, TS Chính nói.



Các bác sĩ cảnh báo, với dị vật nuốt phải thường rất nguy hiểm, vì khi vướng ở vùng hầu họng có thể gây chèn ép đường thở, khiến bệnh nhân khó thở và không cấp kịp thời có thể gây tử vong. Vì thế, nếu không may bị hóc dị vật cần khẩn trương đưa ngay đến viện để được can thiệp kịp thời.





Theo Tú Anh (Dân trí)