Suýt cứng cổ vì bấm huyệt

Với hội chứng cổ vai cánh tay cấp tính, biện pháp cơ bản là nghỉ ngơi, hạn chế vận động và thư giãn. Cần tránh cúi cổ quá lâu (như gõ máy tính) và không gối cổ quá 300 so với mặt giường. Trong các trường hợp không do chấn thương (ngã, va đập) thì phải chườm ấm (chứ không chườm mát). Cần tắm nước ấm, nếu không tình hình càng trở nên nặng nề.

Đừng coi thường

Theo Bs YÊN LÂM PHÚC (Học viện Quân y) (TTO)



Nghe theo mách bảo, anh liền đi châm cứu, bấm huyệt. Nhưng sau đó anh P. phải vào Bệnh viện 103 (Hà Nội) cấp cứu.Đau một thành haiAnh P. kể chỉ cần giơ tay cao là cơn đau cũng xuất hiện. Gáy, lưng và đầu như được nẹp vào một thanh tre. Bệnh cứ thế diễn biến hai ngày nhưng không có chiều hướng thuyên giảm. Anh P. cho biết không làm việc gì nặng nhọc, chỉ làm công việc văn phòng. Nghe theo mách bảo anh đi châm cứu, bấm huyệt ở một phòng khám tư “xoa bóp, bấm huyệt đông y Trung Quốc” trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội).Ở đây các bác sĩ nói chắc như đinh đóng cột là chỉ cần châm vài “nốt” anh sẽ khỏi.Theo lời anh P., các bác sĩ ở phòng khám chiếu cái đèn “đỏ như đom đóm” vào gáy, sau đó day, bấm, miết đủ thứ trên gáy. Rốt cục bệnh của anh không những không đỡ mà còn nặng thêm. Trước kia, anh chỉ đau bên trái, giờ đau cả bên phải. Trước kia anh còn cúi được chút ít, giờ không thể cúi, không thể ngửa, không thể há to miệng cũng không thể nuốt. Đêm ấy anh không thể nằm ngủ mà ngủ ngồi. Nửa đêm anh P. đau quá, phải vào Bệnh viện 103 cấp cứu.Hội chứng cổ vai cánh tay là một hội chứng điển hình của chứng rối loạn thần kinh - cơ tại đám rối thần kinh cánh tay. Trong bệnh này, vì một nguyên nhân nào đó mà cơ vai, gáy, cánh tay bị co rút lại và tăng trương lực làm người bệnh rất đau đớn. Có trường hợp chỉ đau nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp đau nặng, chỉ cần hơi nghiêng nhẹ cổ cũng đau. Trường hợp rất nặng thì toàn bộ cổ cứng như một thanh tre, người bệnh không thể ăn, uống, ngồi, nằm.Khi đó, sự co cứng cơ là cực đại. Bình thường bệnh không để lại hậu quả gì tai hại, chỉ cần nghỉ ngơi và thư giãn, đừng làm tổn thương thần kinh cơ là sau 5-7 ngày bệnh tự lui. Nhưng nếu chúng ta can thiệp hoặc giữ gìn không tốt, khối cơ gáy sẽ co cứng cục bộ cực đại và gây co thắt mạch tại chỗ. Hậu quả là có thể xảy ra viêm dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay. Các biến chứng thường thấy như tê bì cánh tay, giảm sức cơ, giảm trương lực cơ, có thể teo cơ bên tổn thương.Trong những trường hợp nhẹ, chỉ cần hạn chế cử động cổ, xoa bóp nhẹ nhàng, bấm huyệt hay châm cứu vài ngày là có thể hồi phục dần. Trong những trường hợp nặng, các biện pháp này tỏ ra bất lực. Thậm chí châm cứu, bấm huyệt còn là một chống chỉ định. Bởi theo quan điểm y học hiện đại, mọi sự day bấm, châm chọc vào lúc này chỉ làm tăng thêm kích thích co cơ, thần kinh bị kéo căng, chèn ép đau tăng lên như trường hợp anh P.. Để cải thiện tình hình, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau, giãn cơ dạng tiêm trực tiếp...