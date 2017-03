Suýt cụt chi vì bỏng nước sôi, sơ cứu sai

Trong lúc chơi đùa M. đã cho chân vào nồi nước sôi vừa đun để làm nước nguội dưới chân bàn. Mẹ M. đã nhanh chóng sơ cứu cho con bằng cách đưa cả chân cháu vào xô đựng đầy đá.



Khi được đưa đến viện Bỏng quốc gia cấp cứu, các bác sĩ khi biết việc này đã cho hay, cách làm này gây nguy cơ bỏng kép. Nhưng rất may là thời gian ngâm đá ngắn, nên vết bỏng lạnh chưa gây hậu quả và M. không bị cắt cụt chi. Hiện sức khỏe của M. đã ổn định.



* Cục quản lý dược (bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành trên toàn quốc đối với thuốc cadirogyn, lô sản xuất: 010111, ngày sản xuất: 14.1.2011, hạn sử dụng 14.1.2014, số đăng ký: VD-5892-08 do công ty TNHH US Pharma USA (CAGIPHARM) sản xuất do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ rã và độ hòa tan.



Đây là thuốc dùng trong trường hợp nhiễm khuẩn răng miệng cấp và mạn tính, phòng ngừa nhiễm khuẩn răng miệng sau phẫu thuật… Cục này yêu cầu đơn vị sản xuất, cơ sở phân phối khẩn trương thu hồi lô thuốc bị đình chỉ lưu hành.



Theo L.Hà (SGTT.VN)