Suýt đứt cổ vì dây điện thoại đứt ngang đường

Ngày 19/6, trên đường về lại trường ĐH Công nghiệp, Hoàng Thị T., 24 tuổi đã gặp một tai nạn hi hữu. Khi đi qua số nhà 900 Cầu Giấy, một dây điện thoại giăng ngang đường bỗng dưng bị đứt, đúng lúc T. lái xe máy ngang qua. Sợi dây điện thoại tròng ngang cổ T., sít vào cổ, lôi cô ngã xuống đường. Rất may, dây điện thoại đã đến thời kỳ mủn, đứt, nên không trở thành lưỡi hái tử thần. Tuy vậy, nó cũng để lại trên cổ T. một vết cứa rách cả da.

Cổ của T. vẫn còn nguyên vết sẹo sau cú tai nạn bất ngờ. Ảnh: bác sĩ cung cấp



Ngay lập tức người dân đã đưa T. đến cấp cứu ở cơ sở gần nhà và sau đó người thân chuyển cô tới Bệnh viện Đại học Y để chữa trị. Rất may, vết thương chưa sâu, chưa gây chèn ép cổ nên bệnh nhân có thể tự điều trị tại nhà.

Bác sĩ Trần Học Vang, người trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân này khẳng định: Nếu bệnh nhân đi tốc độ nhanh hơn, dây điện thoại vẫn còn bền, thì có khả năng bệnh nhân sẽ bị cứa đứt cổ, cắt đứt khí quản, thực quản và hệ thống động mạch cảnh, dẫn tới tai nạn khôn lường.

Người dân Hà Nội cũng từng chứng kiến vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 4/6/2010 trên phố Giảng Võ, quận Đống Đa khi một đoạn dây điện do thi công bất cẩn lòng thòng xuống đường đã quấn vào cổ anh Nguyễn Sơn Hà, nhà ở Cao Bá Quát. Tai nạn khiến trên cổ anh Hà còn hằn một vết khá sâu quanh cổ.

Thương tâm hơn là vụ anh Nguyễn Quang Minh - 25 tuổi, bị tử vong trưa ngày 20/6/2006, khi đi xe máy trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Nguyên nhân là khi anh Minh đi ngang qua số nhà 306, có một sợi dây điện màu đen thòng xuống đường như chiếc thòng lọng đúng tầm cổ của anh Minh, do quá bất ngờ nên anh không kịp tránh và bị chiếc "thòng lọng" này thít chặt vào cổ khiến anh ngã xuống đường. Chiếc thòng lọng lại càng thít chặt cổ anh. Mặc dù đã có người tới, dùng kìm để cắt nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Một bác sĩ cho rằng, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do bị sợi dây thít chặt vào cổ, chứ không phải do bị điện giật vì không hề có dấu hiệu vùng da quanh cổ bị cháy sém do điện. Do vùng cổ có vùng xoang cảnh, khi bị một lực tác động vào sẽ gây ra phản xạ làm ngừng tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách, nạn nhân rất dễ tử vong.

