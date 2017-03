Tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe tâm thần

BĐKH ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần - Ảnh: Getty Images



Theo Hà Lê (VNN/ EurekaAlert.com)

Tiến sĩ Lisa Page và Tiến sĩ Louise Howard từ Viện Nghiên cứu về tâm thần (IoP) thuộc King’s College London đã tổng kết lại một số những nghiên cứu mới của những nhà khoa học đến những tác động có thể xảy ra của BĐKH đến sức khỏe tâm thần.Trong một bài báo đăng trên báo điện tử Psychological Medicine, hai chuyên gia về sức khỏe tâm thần kết luận rằng BĐKH có tiềm năng gây những tác động tiêu cực rất lớn đến sức khỏe tâm thần trên phạm vi toàn cầu.Các triệu chứng này sẽ được cảm nhận nhiều nhất bởi những người có sẵn biểu hiện bệnh tâm thần nghiêm trọng, nhưng đó cũng là khả năng gia tăng gánh nặng chung về chứng rối loạn tâm thần trên toàn thế giới.Nhà khoa học tuy thiếu nghiên cứu những cơ chế gây ra những tác động của biến đổi khí hậu đến rối loạn tâm thần, nhưng các nhà hoạch định chính sách y tế cần dự kiến những giải pháp để ứng phó với tác động to lớn của BĐKH đến sức khỏe tâm thần.Tiến sĩ Page, tác giả chính của bài viết và giảng viên lâm sàng môn Liên lạc tâm thần tại IOP, nhận xét: "BĐKH là vấn đề chính của Hội nghị LHQ tại Copenhagen. Trong khi các đại biểu thảo luận về những tác động của BĐKH và phản ứng của các chính phủ, chúng tôi sợ rằng những tác động của BĐKH đến sức khỏe tâm thần phần lớn sẽ bị bỏ qua, gây tác hại cho hàng triệu người trong tương lai không xa”.Tiến sĩ Page và Tiến sĩ Howard xác định những cách thức sau mà BĐKH có khả năng tác động đến sức khỏe tâm thần:- Thiên tai, chẳng hạn như lũ lụt, bão và hạn hán, sẽ gia tăng do BĐKH, mang lại những hậu quả là stress, trầm cảm, suy nhược thể chất và tinh thần.- Không nắm được nhu cầu của người bị bệnh tâm thần mãn tính sau thảm họa. Tình trạng dễ bị tổn thương và tử vong tăng lên trong thời điểm đó.- Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, tác động lớn nhất đến những người bị bệnh tâm thần. Thuốc chữa bệnh tâm thần có thể làm trầm trọng thêm ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, hô hấp. Do cơ chế thích nghi và điều kiện sống tồi tệ, nạn tự tử gia tăng.- Những tác động có hại như đau khổ tâm lý, lo lắng và căng thẳng sau chấn thương có thể làm bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.- Nước biển dâng lên ở ven biển và lũ lụt gia tăng buộc phải di cư hàng loạt, chắc chắn làm tăng các rối loạn tâm thần.- Đô thị hóa, một hiện tượng tuy có lợi là tăng công ăn việc làm và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, nhưng lại kèm theo sự gia tăng của bệnh tâm thần phân liệt ở các nước phát triển. Ở những nước có thu nhập thấp và trung bình, việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần rất yếu kém và khó có thể được ưu tiên vì khi suy sụp xảy ra thì BĐKH, chỉ là thứ yếu.- Kiến thức về biến đổi khí hậu nhân tạo có thể tự nó ảnh hưởng xấu đến tâm lý cá nhân.