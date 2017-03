Tách thành công cặp song sinh dính liền xương sống

Hai bé khỏe mạnh sau ca mổ



Theo L. Thoa (NLĐO,Daily Mail)

Ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau xương sống, ruột già, đường tiết niệu cực kỳ phức tạp và nguy hiểm với sự tham gia của 40 bác sĩ Bệnh viện BLK tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 12-8 vừa qua đã thành công sau 18 giờ. Ngày 6-9, Daily Mail đưa tin sức khỏe 2 bé đã dần ổn định.Trước đó, các bác sĩ đã tiến hành 2 bước phẫu thuật: Tách cặp song sinh và tái tạo lại các bộ phận ở vùng dính nhau. Ca phẫu thuật với kinh phí gần 100.000 USD được một nhà hảo tâm Nigeria tài trợ. Do ca mổ quá nguy hiểm nên các bác sĩ buộc phải phẫu thuật thử nhiều lần trên mô hình giả trước khi thực hiện trên 2 bé.Trưởng kíp mổ - bác sĩ Valecha – cho biết: “Khâu khó nhất trong ca phẫu thuật này là việc gây mê do khi thuốc vào cơ thể một trong hai bé thì bé kia cũng sẽ nhận được qua các tĩnh mạch nối nhau. Vì vậy, khâu này phải được tính toán, theo dõi cẩn thận”.Còn đối với cha mẹ bé là ông Badaru và bà Malama Badariyya Badaru, để có được ca phẫu thuật vừa qua là cả quá trình nỗ lực. Sau khi sinh con ở Bệnh viện Murtala Muhammed, Kano, miền Bắc Nigeria, năm ngoái, hai vợ chồng đã chạy đôn chạy đáo để nhờ các bác sĩ làm phẫu thuật tách hai bé.Nhưng các bác sĩ ở Nigeria đã đưa ra chẩn đoán rất đơn giản và đau lòng: Một trong hai bé phải hy sinh để cứu bé còn lại. Không đành lòng bỏ con, cặp vợ chồng tiếp tục tìm đến bệnh viện ở New Delhi, nơi cơ hội sống sót cho hai bé lớn hơn nhiều.Đến ngày 6-9, có thể nói rằng ca mổ đã thành công tốt đẹp, sức khỏe hai bé dần ổn định. Được biết, trên thế giới, số trẻ song sinh dính liền hông hoặc mông chiếm tỉ lệ khá ít trong các ca song sinh dính nhau với khoảng 19%. Hai trẻ dính liền nhau kiểu này thường có tim riêng biệt nhưng chung dây cột sống. Ngoài ra, đa số các bé có chung 1 hậu môn nhưng trực tràng, tay, chân riêng biệt.